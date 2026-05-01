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Un video protagonizado por un "Milei Lego", el mensaje del presidente por el Día del Trabajador

El Mandatario compartió dos mensajes en las redes sociales para conmemorar la fecha y uno de los videos lo tiene a él como protagonista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El particular video del presidente Javier Milei por el Día del Trabajador.

El particular video del presidente Javier Milei por el Día del Trabajador.

En la conmemoración del Día del Trabajador, el presidente Javier Milei realizó una particular publicación en sus redes sociales. Allí posteó un video donde les envió un mensaje a los argentinos y difundió una producción que lo tiene a él como protagonista, pero en versión Lego.

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En las imágenes, se ve una animación de un personaje del clásico juego "Lego", que tiene traje, corbata y su rostro. Allí se lo ve mientras realiza una construcción con los ladrillos de plástico.

En los ladrillos celestes y blancos que utiliza y terminan conformando la silueta geográfica de Argentina. Allí pueden leerse distintas frases, como “Más Libertad”, “Baja Inflación”, “Menos Ministerios”, “Reforma Laboral”, “Apertura Económica” y “Fin de los piquetes”.

Finalmente, aparecen dos mensajes: “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez” y “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”.

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"MAGA y VLLC", las siglas que usa el presidente Javier Milei

En muchas de las publicaciones que el mandatario argentino suele realizar en sus redes sociales, siempre hay dos siglas que están presentes. Se trata de MAGA y VLLC.

  • Qué significa MAGA”

Hace referencia al eslogan “Make Argentina Great Again” (“Hacer Argentina grande otra vez”). Milei adoptó esta frase inspirándose en el lema utilizado por Donald Trump en su campaña presidencial en Estados Unidos: “Make America Great Again”.

  • Qué significa VLLC

“Viva la libertad, carajo”. Esta frase es uno de los lemas más representativos del discurso público de Milei y se utiliza habitualmente como grito de cierre en sus actos, entrevistas y mensajes en redes sociales.

"Mis seguidores son gente de laburo"

Luego de unos minutos, el Presidente volvió a realizar una publicación con un video donde trasmite un mensaje a los argentinos: "FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR. VLLC!", escribió.

Allí se puede ver a Milei con trabajadores de distintos sectores, entre abrazos, risas y complicidad. En el texto que acompaña las imágenes, afirma que sus seguidores son gente de laburo. "Honesta, que se rompe el traste trabajando".

Embed - Javier Milei on Instagram: "FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR. VLLC!"
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