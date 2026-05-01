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Postales

Sanjuaninos que no paran: los que le hacen honor al Día del Trabajador

En su día, muchos siguieron en actividad y mostraron su esfuerzo cotidiano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En el marco del Día del Trabajador, una serie de postales puso en primer plano a quienes sostienen la vida cotidiana en San Juan. Panaderos, almaceneros, mecánicos, carniceros, verduleros, empleados de estaciones de servicio y de parripollos se tomaron un momento en medio de la rutina para posar y mostrar el detrás de escena de sus oficios.

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Las imágenes, realizadas por Tiempo de San Juan, reflejan mucho más que actividades laborales: capturan historias de esfuerzo que comienzan antes del amanecer y se extienden hasta la noche.

En las panaderías, el día arranca cuando la mayoría aún duerme. En los comercios de barrio, la atención no se detiene. En los talleres mecánicos, el trabajo se mide entre herramientas, grasa y precisión. Mientras tanto, en carnicerías, verdulerías y parripollos, la atención al público es constante, sobre todo hacia quienes hoy buscan algo para celebrar su día.

La propuesta no solo buscó registrar oficios, sino también poner en valor a quienes los ejercen. Cada trabajador retratado representa una parte esencial del entramado social y económico de la provincia, esa red invisible que permite que todo funcione.

En tiempos donde muchas veces el ritmo cotidiano pasa desapercibido, estas postales invitan a detenerse y mirar. A reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que hay detrás de cada servicio, de cada producto, de cada puerta abierta.

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