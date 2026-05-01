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Obras

Tras el desastre provocado por el temporal, habilitaron el tramo de la Ruta 141 que concecta con La Rioja

El tramo había sido gravemente afectado por crecidas que destruyeron parte de la calzada. El tránsito quedó normalizado tras semanas de trabajos y cortes preventivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Dirección Nacional de Vialidad confirmó la finalización de los trabajos de pavimentación en la Ruta Nacional 141, en el tramo que une la provincia con Chepes, La Rioja. De esta manera, quedó plenamente restablecida la circulación en un corredor clave para el transporte y la integración regional.

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El sector había sufrido severos daños el 1 de febrero, cuando un evento climático extremo, con lluvias intensas y vientos de gran magnitud, provocó el desborde de cauces naturales y la caída de infraestructura eléctrica. La fuerza del agua arrasó con parte de la calzada en un tramo crítico, interrumpiendo la conectividad entre San Juan y La Rioja.

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Desde el inicio de la emergencia, Vialidad Nacional desplegó un operativo conjunto con Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de San Juan. Durante casi 20 días se mantuvieron restricciones y cortes nocturnos para evitar riesgos, mientras se avanzaba primero con soluciones provisorias y luego con una intervención definitiva basada en estudios hidráulicos.

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Un corredor estratégico para la región

La Ruta Nacional 141 cumple un rol fundamental como vía de conexión entre el oeste y el noroeste argentino, siendo utilizada tanto por el transporte de cargas como por particulares. Su recuperación no solo restablece la circulación, sino que también impacta directamente en la actividad económica, especialmente en sectores productivos y logísticos que dependen de este corredor.

Desde Vialidad destacaron el compromiso del personal técnico y operativo que trabajó en condiciones complejas para restituir la transitabilidad. También agradecieron a las fuerzas de seguridad por su intervención durante el temporal, cuando incluso asistieron a personas que habían quedado atrapadas por la crecida.

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