"El San Juan que viene se construye con ustedes", el mensaje de Orrego en el Día del Trabajador

En el marco del Día del Trabajador, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, difundió un mensaje en el que puso en valor el compromiso diario de quienes impulsan el desarrollo de la provincia.

A través de sus palabras, el mandatario resaltó el rol clave de los trabajadores en distintos ámbitos, desde la educación y la salud hasta la producción y el comercio. “Cada vez que recorro San Juan veo algo que me da orgullo y me inspira a seguir: familias que se levantan temprano todos los días, que se esfuerzan, que trabajan con compromiso y con orgullo”, expresó.

En esa línea, Orrego destacó la presencia de trabajadores en cada rincón del territorio provincial, subrayando su aporte al crecimiento colectivo. “En una escuela, en un hospital, en una obra, en el campo, en un comercio. En cada lugar hay sanjuaninos que empujan la provincia hacia adelante”, afirmó.

Embed - Marcelo Orrego on Instagram: "Cada vez que recorro San Juan veo algo que me da orgullo y me inspira a seguir: familias que se levantan temprano todos los días, que se esfuerzan, que trabajan con compromiso y con orgullo. En una escuela, en un hospital, en una obra, en el campo, en un comercio. En cada rincón de la provincia hay sanjuaninos que todos los días empujan a San Juan para adelante. Soy un convencido de que cuando una provincia genera oportunidades para aprender, para trabajar y para producir, el progreso deja de ser una promesa y empieza a hacerse realidad. Por eso quiero saludar especialmente a todos los trabajadores sanjuaninos. Porque el San Juan que viene se construye de la mano de ustedes. " View this post on Instagram

El gobernador también hizo hincapié en la importancia de generar condiciones para el desarrollo. Señaló que el progreso se concreta cuando existen oportunidades reales para aprender, trabajar y producir, y no queda solo en promesas.

Finalmente, dejó un saludo especial dirigido a todos los trabajadores sanjuaninos y remarcó su rol en el futuro de la provincia. “El San Juan que viene se construye de la mano de ustedes”, concluyó.