La Red Tulum extiende los servicios de dos líneas para llegar a la Feria de las Artesanías

En qué colectivos de la Red Tulum se puede llegar a la Feria de Artesanías.

La Dirección de Coordinación de Red Tulum informó de la modificación del recorrido de las líneas 403 y 405, las cuales abarcarán tramos especiales para cubrir el acceso al Predio Costanera, donde se desarrolla la XXXI Feria Internacional de Artesanías.

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Los cambios tendrán lugar durante los fines de semana del 2 y 3 de mayo, y del 9 y 10 del mismo mes, en donde los colectivos 403 y 405 incorporarán los tramos desde calles Salta y Centenario hasta la rotonda de Salta y Fernández en la esquina del Predio Costanera.

Esta ampliación del servicio de transporte público tendrá lugar en los días mencionados de mayo desde las 18 horas hasta las 23.

Otros datos a tener en cuenta

-La feria se desarrollará hasta el 10 de mayo en el Costanera Complejo Ferial, en Chimbas, en el horario de 16 a 22.

-La entrada general cuesta $4.000. Los jubilados pueden acceder de manera gratuita de lunes a jueves, mientras que los viernes, sábados y domingos deberán abonar $2.000. Por su parte, los niños de hasta 10 años ingresan sin cargo todos los días. Además, el estacionamiento es gratuito, facilitando el acceso al predio.

-Cuenta con la participación de más de 300 expositores de distintos puntos del país y del mundo.

-El predio cuenta con patio gastronómico, sector infantil y múltiples actividades pensadas para distintos públicos.

-Cada jornada, a partir de las 21, hay presentaciones de músicos y bailarines de distintos departamentos como Albardón, Chimbas, Iglesia, Valle Fértil, Capital y Santa Lucía.