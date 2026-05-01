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Ambiente

En emocionantes postales, el renacer del cóndor sanjuanino que volvió a volar después de un año

Se trata de Pachakamaq, que después de una importante tarea de rehabilitación, fue devuelto a su hábitat en Sarmiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las emocionantes postales de la liberación de un cóndor sanjuanino.

Las emocionantes postales de la liberación de un cóndor sanjuanino.

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En el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Animal, la Secretaría de Ambiente, llevó adelante la liberación de “Pachakamaq”, un ejemplar juvenil de cóndor andino (Vultur gryphus) que volvió a surcar los cielos sanjuaninos luego de un intenso proceso de rescate y rehabilitación.

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La liberación se concretó en el Dique Las Crucecitas, en el Área Protegida Pedernal, departamento Sarmiento. Allí, la naturaleza, la educación ambiental y las tradiciones ancestrales se unieron en una jornada que busca fortalecer el compromiso de las nuevas generaciones con la biodiversidad de San Juan.

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Participaron estudiantes de la Escuela Albergue Josefa Ramírez de García, de la Secundaria Pedernal y de la Secundaria Divisadero, con el objetivo de que los chicos conozcan de cerca esta emblemática especie y comprendan la importancia de protegerla. La experiencia permitió acercar la conservación ambiental al territorio y transformar el aprendizaje en una vivencia directa con la fauna silvestre. Además estuvieron presentes el secretario de Ambiente Federico Ríos, el secretario de Seguridad Enrique Delgado, el intendente departamental Alfredo Castro.

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Además, la Comunidad Huarpe Cacique Colchagual tuvo a su cargo la ceremonia ancestral de liberación, una práctica cargada de simbolismo que representa el vínculo espiritual entre los pueblos originarios y la naturaleza. De esta manera, la jornada integró el conocimiento científico con la cosmovisión ancestral, reforzando el valor cultural y ambiental del cóndor andino para toda la región.

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La historia del cóndor Pachakamaq

La historia de este ejemplar comenzó el 9 de abril de 2025, cuando fue rescatado en el departamento 9 de Julio luego de un aparente incidente con tendido eléctrico. A partir de ese momento, se activó un trabajo articulado entre la Dirección de Conservación, la Policía Ecológica, el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre y la Fundación Bioandina para lograr su recuperación.

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Durante un año, el ave atravesó distintas etapas de atención veterinaria, cuarentena y rehabilitación física hasta recuperar la musculatura y las capacidades necesarias para sobrevivir nuevamente en libertad.

El regreso de Pachakamaq a las alturas no solo representa la recuperación de un animal silvestre. También significa preservar una especie clave para el equilibrio ambiental. El cóndor andino cumple un rol fundamental como carroñero natural, ayudando a mantener los ecosistemas saludables y evitando la propagación de enfermedades.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Después de un año de recuperación, “Pachakamaq”, un joven cóndor andino, volvió a volar en libertad en el Área Protegida Pedernal. En el Día del Animal, San Juan celebró una jornada que unió conservación, educación y cultura ancestral. Estudiantes, autoridades y la comunidad Huarpe participaron de esta emotiva liberación, que también incluyó una ceremonia tradicional llena de significado. Rescatado en 2025 y rehabilitado con trabajo conjunto de distintas instituciones, este cóndor regresa a su hábitat cumpliendo un rol clave en el equilibrio del ecosistema. Más info en @tiempodesanjuan #DíaDelAnimal #CóndorAndino #SanJuan #tiempodesanjuan"
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