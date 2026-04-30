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Barrio 5 de Octubre

Cayó el "Callejero Fino": así bautizó la Policía al narco de Chimbas detenido

Fue detenido tras un allanamiento en el barrio 5 de Octubre. Secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas para la venta y quedó a disposición de la Justicia Federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre conocido en el ambiente como “Callejero Fino”, apodo que surgió desde la Policía, fue detenido en Chimbas durante un allanamiento por narcomenudeo. El procedimiento se realizó el martes 29 de abril en el barrio 5 de Octubre y terminó con el secuestro de droga fraccionada y lista para su comercialización.

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El operativo estuvo a cargo del Departamento Drogas Ilegales, con apoyo del grupo táctico GERAS, y se llevó adelante por orden de la Justicia Federal de San Juan. La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal Federal, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

Durante el allanamiento, los efectivos encontraron alrededor de 70 “ravioles” que, en total, arrojaron unos 155 gramos de cocaína. Además, se incautaron cerca de 119 gramos de marihuana, junto a otros elementos vinculados a la actividad.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia y será investigado por infracción a la ley de drogas. Desde el entorno de la investigación señalaron que el domicilio ya venía siendo seguido por movimientos compatibles con la venta al menudeo.

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