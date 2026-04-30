En la previa al Día del Trabajador, afirmaron que las ventas de asado cayeron en San Juan

A horas del Día del Trabajador, una de las fechas más importantes para el consumo de carne en San Juan , desde el sector cárnico aseguraron que los pedidos de asado vienen por debajo de otros años. También indicaron que las carnicerías están actuando con extrema cautela ante la caída de ventas.

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¡Una ganga! Picadita, carnes, embutidos y verduras: la lujosa cifra a pagar para el asado del Día del Trabajador en San Juan

Así lo afirmó Sebastián Parra, abastecedor sanjuanino y empresario cárnico, en diálogo con Tiempo de San Juan. Según explicó, aunque los comercios se prepararon para el 1° de Mayo y hubo un leve movimiento mayor al de un día habitual, el nivel de encargues sigue siendo menor al esperado.

“Las carnicerías están siendo muy cautelosas con la carga de carne porque vienen de varios meses donde las ventas están en caída”, señaló. En ese sentido, remarcó que muchos comerciantes temen sobrestockearse y terminar perdiendo mercadería que no logren vender.

Parra explicó que la preocupación tiene una razón concreta: cuando una carnicería compra media res, alrededor del 40% corresponde a cortes blandos especiales y el 60% restante a asado. Si el consumo no responde, quedan cortes de mayor valor que son más difíciles de mover en un contexto de baja demanda.

“Hoy, con los valores que tiene la carne, nadie quiere perder”, resumió el empresario, quien indicó que el verdadero termómetro recién podrá verse entre el sábado y los próximos pedidos mayoristas.

Un asado cada vez más caro

El panorama se da en medio de un fuerte incremento en el costo de organizar un asado familiar en San Juan. Días atrás, un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan mostró que reunir a siete personas para una comida típica del Día del Trabajador cuesta actualmente cerca de $140.000.

El cálculo incluyó picada, carne, verduras, bebidas y leña. Solo en carne, el gasto supera los $92.000, con cortes como tapa de asado, costillas, chorizos, morcillas y chinchulines.

La comparación con años anteriores marca el fuerte impacto de la inflación: en 2024, el mismo menú rondaba los $59.000 y en 2023 apenas superaba los $16.000. La comparación con años anteriores marca el fuerte impacto de la inflación: en 2024, el mismo menú rondaba los $59.000 y en 2023 apenas superaba los $16.000.

En ese contexto, desde el sector reconocen que, aunque el Día del Trabajador sigue siendo una fecha “muy esperada” para las carnicerías, este año el movimiento previo estuvo lejos del entusiasmo de otras épocas. Según Parra, incluso quienes reforzaron stock lo hicieron tomando recaudos y con compras moderadas.