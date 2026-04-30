Dólar en baja: cae por tercer día consecutivo y queda otra vez cerca de los $ 1.400

El dólar cierra el último día hábil de la semana en baja y acumula su tercera caída consecutiva. La divisa retrocede de $ 1.415 a $1.405 para la venta en el Banco Nación y pierde 1%, a $ 1.378 en el mercado mayorista de las grandes empresas y bancos.

Las razones de la baja hay que buscarlas en una mayor liquidación de los dólares del campo (el miércoles se aceleraron hasta US$ 173.7 millones) y en una mayor confianza de parte del mercado luego de que el Gobierno consiguió levantar esta semana US$ 850 millones en el mercado local para pagar los vencimientos de este año.

También ayuda a la baja que el Banco Central está manteniendo un ritmo menor de compras (el miércoles sumó US$ 76 millones). "Desde el 23 de abril, esto es, una semana, no compra más de US$ 80 millones diarios. Mientras tanto, las liquidaciones agropecuarias aceleraron hasta US$ 173,7 millones, llevando al promedio por rueda en abril a US$ 127 millones, ritmo que está acorde con la estacionalidad asociada a la época de cosecha", indicó la consultora Outlier en su informe diario.

FUENTE: Clarín