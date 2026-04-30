jueves 30 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

Dólar en baja: cae por tercer día consecutivo y queda otra vez cerca de los $ 1.400

Después de las subas de la semana pasada, cuando llegó a tocar los $ 1.440, este jueves cae a $ 1.405.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El dólar cierra el último día hábil de la semana en baja y acumula su tercera caída consecutiva. La divisa retrocede de $ 1.415 a $1.405 para la venta en el Banco Nación y pierde 1%, a $ 1.378 en el mercado mayorista de las grandes empresas y bancos.

Lee además
El dólar vuelve a aumentar su valor.
Mercado cambiario

¿Se terminó el "veranito"? El dólar vuelve a subir y se va a $ 1.435
Imágen ilustrativa 
2° edición

Abren convocatoria nacional con beneficios gratuitos para PyMEs: cómo participar desde San Juan

En el mes, el billete minorista sube 0,40%, pero cae 4,7% en lo que va del año.

Las razones de la baja hay que buscarlas en una mayor liquidación de los dólares del campo (el miércoles se aceleraron hasta US$ 173.7 millones) y en una mayor confianza de parte del mercado luego de que el Gobierno consiguió levantar esta semana US$ 850 millones en el mercado local para pagar los vencimientos de este año.

También ayuda a la baja que el Banco Central está manteniendo un ritmo menor de compras (el miércoles sumó US$ 76 millones). "Desde el 23 de abril, esto es, una semana, no compra más de US$ 80 millones diarios. Mientras tanto, las liquidaciones agropecuarias aceleraron hasta US$ 173,7 millones, llevando al promedio por rueda en abril a US$ 127 millones, ritmo que está acorde con la estacionalidad asociada a la época de cosecha", indicó la consultora Outlier en su informe diario.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Los estatales de San Juan cobran antes del Día del Trabajador y se adelanta conectividad a docentes

Aumenta el servicio de agua y cloacas en San Juan: mirá los nuevos valores

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan

Pocas certezas en San Juan tras la millonaria venta de una red inmobiliaria que opera en la provincia

Tras el anuncio de las subas, cómo quedaron los precios de los combustibles en San Juan

Ayuda al bolsillo para estatales: la Caja de Acción Social habilita nuevos montos en los solicitados créditos

Cierre de locales y despidos: cómo se vive la crisis de Correo Argentino en San Juan

Arrancó la venta de estufas en San Juan: precios estables y expectativas de buenas ventas para la temporada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Aumentan los servicios de agua potable y cloacas en San Juan.
A partir de mayo

Aumenta el servicio de agua y cloacas en San Juan: mirá los nuevos valores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas
Tremendo

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan
En el centro

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Un sanjuanino denunció que le vendieron un auto en mal estado, reclamó la plata y lo amenazaron de muerte

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos
Procedimiento policial

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos

Imagen ilustrativa
Golpe de madrugada

Un pocitano se confió, dejó 14 garrafas de gas en la puerta de su negocio y en la noche se las robaron

Te Puede Interesar

Bolichero golpeado por encargo por barrabravas: los empresarios seguirán siendo investigados a la espera de juicio
Lo último

Bolichero golpeado por encargo por barrabravas: los empresarios seguirán siendo investigados a la espera de juicio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logró designar a De la Torre como camarista civil
Cámara de Diputados

Con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logró designar a De la Torre como camarista civil

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial
Expectativa

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial

Vista de la Ruta 506 por Guandacol, donde La Rioja corto el camino y provcó la reacción en contra de los vecinos.  Vicuña apunta a reactivar obras viales en La Rioja y retomar el vínculo institucional tras el freno judicial.
Nuevo escenario tras el conflicto

Vicuña busca retomar operaciones en La Rioja y ya hubo una reunión con el gobierno de Quintela

Cuatro años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia en Ruta 40: no podrá conducir por 10 años
Con tobillera electrónica

Cuatro años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia en Ruta 40: no podrá conducir por 10 años