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Escenario sanitario

Salud pública en San Juan: la explosión de pacientes y todas las cifras de un sistema exigido a full

El Ministerio de Salud de San Juan activó 123 causas mediante Fiscalía de Estado y ya cuenta con 18 ejecuciones para financiar un ambicioso plan de equipamiento médico que no se actualizaba desde hace 15 años. El ministro Dobladez reveló datos que describen la compleja realidad sanitaria provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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"Nosotros tenemos 123 en la Fiscalía (de Estado) y se han ejecutado 18 hasta el momento", afirmó el ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, al referirse al proceso de recupero de costos que la provincia ha iniciado contra las obras sociales que utilizan el sistema público sin abonar las prestaciones correspondientes. Este proceso legal se apoya en una ley provincial de recupero de costos y busca regularizar una situación donde la provincia termina subsidiando de forma indirecta a entidades privadas y nacionales.

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"El recupero de costo va a reinversión en los hospitales y ese es el plan que tenemos", destacó el funcionario. El Ministerio diseñó un plan de inversión en equipamiento médico por un total de 20.000 millones de pesos para el presente año, una cifra destinada a renovar tecnología que en muchos casos no se actualizaba hace más de 15 años. Según detalló el funcionario, el objetivo es que al menos la mitad de ese monto provenga directamente de lo recaudado a través del recupero de costos a las obras sociales y prepagas. Para desincentivar que las prestadoras privadas deriven pacientes al sistema estatal por una cuestión de ahorro, la provincia fijó un nomenclador de precios más elevado que el del sector privado, forzando a que las entidades prefieran atender a sus afiliados en sus propias redes.

"No puedo ser cómplice de engordar bolsillos de obra, algunas obras sociales sindicales que no cubren nada y financiarlas desde el Estado", dijo Dobladez.

La presión sobre el sistema público pegó o un gran salto, con un incremento de la demanda del 63% entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025. Las estadísticas revelan que el Hospital Rawson llegó a otorgar 48.000 turnos de consultorios externos solo en el mes de marzo. Dobladez, en diálogo con Radio Sarmiento este jueves, calificó este fenómeno como "multifactorial". Destacó que el 50% de las personas que hoy se atienden en la salud pública sanjuanina posee algún tipo de cobertura social, cifra que se sitúa en un 37% si se descuentan programas como Incluir Salud o el Plan Sumar. El ministro señaló que la burocratización de las obras sociales para autorizar estudios simples y el cobro de adicionales o "plus" en las consultas privadas son los principales motores que expulsan a los ciudadanos hacia los hospitales del Estado.

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Amilcar Dobladez visitando la terapia Intensiva del hospital de Jáchal, que fue habilitada en diciembre.

Amilcar Dobladez visitando la terapia Intensiva del hospital de Jáchal, que fue habilitada en diciembre.

Reestructuración y servicios de 24 horas

Para responder a esta saturación, el Gobierno provincial acaba de implementar, entre otras medidas, una reestructuración profunda en 16 centros de salud distribuidos en toda la provincia. El diagnóstico inicial detectó que, aunque existían guardias médicas en zonas alejadas, estas carecían del "tridente" diagnóstico y terapéutico necesario para resolver casos en el lugar: laboratorio, rayos X y farmacia. Anteriormente, estos servicios funcionaban en horarios restringidos, lo que obligaba a los pacientes a realizar traslados de cientos de kilómetros por cuadros leves o a saturar las guardias de los hospitales Rawson y Marcial Quiroga por falta de una placa o un medicamento fuera de hora.

"Veíamos que a la guardia médica le faltaba la parte más importante que forma parte de un tridente, lo diagnóstico que es laboratorio, rayos y lo terapéutico que es la farmacia", destacó Dobladez sobre las razones de la medida.

La nueva gestión implicó la incorporación de 80 profesionales de la salud para asegurar que estos 16 puntos estratégicos cuenten con seguridad diagnóstica y terapéutica las 24 horas del día, los 365 días del año. Esta medida no solo busca mejorar la calidad de vida de los pacientes en departamentos periféricos, sino también optimizar la gestión de camas en los centros de mayor complejidad, permitiendo que las internaciones en los hospitales centrales se reserven para cuadros que realmente requieren alta tecnología o cuidados críticos. El ministro subrayó que San Juan se posiciona hoy como la segunda provincia con mejores sueldos sanitarios del país, lo que ha permitido atraer profesionales de otras jurisdicciones y fortalecer este esquema de atención extendida.

Todas las cifras de la salud pública de San Juan

El ministro respaldó con estadísticas varios de sus puntos de vista. Estas son las más relevantes:

Demanda y Atención al Paciente

  • 63%: Es el incremento en la demanda de salud pública registrado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.
  • 52.000: Cantidad de turnos que se otorgan mensualmente a través del 0800 y el chatbot, frente a los 18.000 que se daban anteriormente.
  • 48.000: Turnos otorgados solo en consultorios externos del Hospital Rawson durante el mes de marzo.
  • 2% a 3%: Estimación del crecimiento mensual de la demanda una vez estabilizada.
  • 80: Personas incorporadas como recurso humano para cubrir servicios de rayos, laboratorio y farmacia las 24 horas.
  • 16: Cantidad de centros de salud en toda la provincia que cuentan con guardia médica y ahora con servicios de diagnóstico completos.

Cirugías y Descentralización

  • 8: Quirófanos puestos en funcionamiento en ocho departamentos alejados.
  • 5.000: Cirugías realizadas el año pasado bajo el proyecto de cirugía periférica.
  • 66%: Porcentaje de cirugías que son de mediana complejidad y que ya no presentan lista de espera.
  • 1.000: Cantidad de pacientes que integraban la lista de espera al inicio de la gestión en diciembre de 2023, cifra que se mantenía estancada desde el año 2002.
  • 260: Niños nacidos en Jáchal tras la creación de la maternidad en ese departamento.
  • 4.000: Kilómetros que evitó recorrer mensualmente un paciente de diálisis en zonas alejadas gracias a la descentralización del servicio.

Finanzas y Recupero de Costos

  • 20.000 millones de pesos: Monto total del plan de inversión en equipamiento médico para este año.
  • 50%: Porcentaje de la inversión en equipamiento (10.000 millones) que se pretende financiar con el recupero de costos a las obras sociales.
  • 15 años: Tiempo que llevaba el equipamiento de los hospitales sin ser renovado.
  • 123: Causas presentadas en la fiscalía contra obras sociales por falta de pago.
  • 18: Ejecuciones fiscales que ya se han concretado hasta el momento.

Situación de las Obras Sociales y Prepagas

  • 50%: Proporción de pacientes atendidos en el sistema público que cuentan con algún tipo de cobertura social.
  • 37%: Porcentaje de pacientes con obras sociales "reales" si se descuentan programas como Incluir Salud o el Plan Sumar.
  • 132: Cantidad de obras sociales inscritas actualmente en San Juan, habiendo existido anteriormente 250.
  • 128: Obras sociales dadas de baja por el gobierno nacional por incumplimientos (cifra aproximada).
  • 65% a 70%: Porcentaje de la financiación que representa la Obra Social Provincia para algunas instituciones sanatoriales privadas.
  • 20.000 a 30.000 pesos: Costo aproximado del "plus" médico que se cobra en el sector privado, lo que impulsa la migración al sector público.
  • 50.000 pesos: Gasto total estimado (incluyendo traslados, plus y medicamentos) que enfrenta una madre al atenderse de forma privada en la periferia.

Recursos Humanos y Salarios

  • 2º: Puesto que ocupa San Juan a nivel nacional en cuanto a mejores sueldos para el personal sanitario, después de Neuquén.
  • 120: Currículums presentados de distintos puntos del país ante la apertura de vacantes en la provincia.

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