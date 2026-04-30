Día del Trabajador: cómo funcionarán los servicios este viernes feriado en San Juan

Cómo funcionarán los servicios en San Juan durante el Día del Trabajador.

Este viernes 1º de mayo se celebra el Día del Trabajador y, como consecuencia, será Feriado Nacional. De ese modo, durante toda la jornada habrá cambios en el funcionamiento de los servicios en la provincia, debido a que la mayoría de los sanjuaninos no se presentará a trabajar.

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- Colectivos: según informaron desde el Ministerio de Gobierno de la provincia, el sistema Red Tulum no ofrecerá servicio este viernes, por lo que los colectivos no circularán en la provincia durante la jornada del viernes.

- Taxis y remises: trabajarán a demanda.

- Comercios, shoppings y supermercados: permanecerán cerrados durante toda la jornada del viernes.

- Bancos: estarán cerrados.

- Administración pública: no habrá actividad este viernes 1 de mayo.

- Escuelas: permanecerán cerradas.

- Hospitales: atenderán con guardias mínimas, tanto en el sector público como privado.

- ECO: el Estacionamiento Controlado de Capital no funcionará.

- Ferias y mercados de abasto: permanecerán cerrados.