Apuntando contra el kirchnerismo, Picón le consultó a Adorni sobre la postura del gobierno de Milei por el conflicto minero con La Rioja

Congreso Manuel Adorni expuso el informe de gestión en Diputados, se cruzó con la oposición, negó las acusaciones y aseguró que no renunciará

Congreso de la Nación "No hubo delito": los argumentos de Adorni para explicar su patrimonio

Durante su intervención, Picón hizo referencia a las expectativas de generación de empleo en el sector minero -más de 13.000 puestos de trabajo según estimaciones oficiales- y advirtió sobre un escenario de incertidumbre a partir de los recientes dichos del gobernador riojano, que, según planteó, ponen en discusión los límites interprovinciales.

Embed - Diputada Picón Martínez, Nancy Viviana - PyT - Sesión Informativa 29-04-2026

Reclamo por seguridad jurídica y límites provinciales

“Hace unos días venimos atravesando un conflicto un poco serio con la provincia de La Rioja”, señaló la legisladora, al tiempo que recordó la vigencia de las leyes nacionales 18.004 y 26.939 como marcos normativos que fijan los límites territoriales.

En ese contexto, Picón pidió precisiones sobre la posición del Ejecutivo nacional respecto al reconocimiento de esos límites y el valor de la seguridad jurídica para las empresas que buscan invertir en la provincia. Además, apuntó contra el kirchnerismo al sostener que “un sector de la política” está “poniendo palos en la rueda”, lo que -según indicó- retrasa definiciones judiciales y decisiones de inversión.

La diputada también mencionó que varias empresas han aplicado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que algunas iniciativas se encuentran a la espera de resoluciones judiciales en San Juan.

Hasta el mediodía de este miércoles, Adorni no había respondido la consulta, aunque se espera que lo haga en el transcurso de la sesión, donde responde preguntas de los legisladores.

Las respuestas previas de Adorni y su defensa

En otro tramo de su exposición, el jefe de Gabinete había cargado con dureza contra el kirchnerismo, al que acusó -junto a empresarios y medios de comunicación- de haber impulsado una “operación golpista” que, según sostuvo, retrasó la “reconstrucción” económica del país. En ese sentido, defendió el plan antiinflacionario del Gobierno y aseguró que la inflación descendió del 211% al 31% en dos años.

Asimismo, Adorni se refirió a cuestionamientos sobre su situación patrimonial y la participación de su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje oficial a Nueva York. El funcionario afirmó que la Justicia determinó que no hubo irregularidades, remarcó que no existió gasto estatal y rechazó las acusaciones al calificarlas como “tendenciosas y falsas”.

Finalmente, aseguró que presentará su nueva declaración jurada en los plazos establecidos y reafirmó que no cometió ningún delito. “Voy a probarlo en la Justicia”, concluyó.