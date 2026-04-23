Picón y Jaime presentaron un proyecto en rechazo a Quintela por el desconocimiento de los limites territoriales de San Juan

En una acción conjunta en defensa de los límites provinciales, los diputados nacionales Nancy Picón y su par Carlos Jaime presentaron formalmente un proyecto de declaración en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para rechazar categóricamente las pretensiones del gobernador riojano, Ricardo Quintela, de desconocer la actual delimitación territorial entre ambas provincias.

La presentación se fundamenta en la vigencia indiscutible de la Ley N° 18.004, normativa que regula los límites geográficos desde hace más de medio siglo. Los legisladores hicieron hincapié en que este marco legal no es una cuestión sujeta a acuerdos políticos coyunturales entre funcionarios, sino un instrumento fundamental que define la identidad y la soberanía de San Juan.

El proyecto destaca que dicha ley no solo ha sido la norma rectora durante décadas, sino que su validez fue ratificada explícitamente por el Congreso de la Nación en el año 2014, otorgándole una solidez jurídica inquebrantable.

En consonancia con esta postura, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, ha sido enfático respecto a la posición de la provincia. Ante este nuevo conflicto limítrofe, el mandatario sanjuanino reafirmó el compromiso de su gestión al señalar que defenderán a San Juan con la ley en la mano ante cualquier ataque.

Con esta presentación en la cámara baja nacional, los legisladores buscan poner un freno a los cuestionamientos territoriales planteados desde el gobierno riojano, elevando el debate al ámbito federal y exigiendo el estricto respeto a la legislación vigente que resguarda el patrimonio geográfico de los sanjuaninos.