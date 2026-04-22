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Persecución

Albardón: intentaron robarle la bici a un menor, un vecino los persiguió y terminaron presos

El hecho ocurrió en Campo Afuera y fue clave la reacción de vecinos que alertaron al menor y dieron aviso a la Policía. El rodado fue recuperado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un intento de robo a plena mañana terminó con dos detenidos en Albardón, luego de que vecinos y policías actuaran con rapidez para frenar la huida de los sospechosos.

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Todo ocurrió este martes 21 de abril, cerca de las 10, en las inmediaciones del CIC de Campo Afuera. Según informaron fuentes judiciales, un menor había dejado su bicicleta afuera de la farmacia del lugar mientras realizaba una compra. Esa distracción fue aprovechada por dos hombres que pasaban por la zona.

De acuerdo a los testimonios, uno de ellos tomó el rodado y escapó, mientras su acompañante vigilaba la escena. Sin embargo, el movimiento fue advertido por personas que estaban en el lugar, quienes comenzaron a gritar para alertar al chico.

La reacción fue inmediata. Con ayuda de un vecino que se movilizaba en moto, el menor inició una persecución detrás de los ladrones, que intentaban alejarse hacia el sur. En medio de la fuga, los sospechosos intentaron meterse en una finca, pero no lograron su objetivo y terminaron abandonando la bicicleta para continuar a pie.

Con las descripciones aportadas por testigos, la Policía montó un operativo y logró interceptarlos minutos después en calle Lahoz, a la altura de Finca Carrascosa.

Los detenidos fueron identificados como Adrián Alejandro Caballero, de 33 años, y Nahuel Aramis Figueroa, de 21. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

En tanto, la bicicleta —una rodado 29 marca GIANT de color coral— fue recuperada y devuelta a la familia del menor. La causa quedó bajo la órbita del sistema de Flagrancia, investigada por la fiscal Yanina Galante junto al ayudante fiscal Juan Mattar, y fue caratulada como hurto simple.

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