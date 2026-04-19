Paso de los Andes vive un momento inolvidable. El club de Albardón se consagró campeón de la Copa de Campeones tras vencer 2-1 a Defensores de Boca de Los Berros en una final intensa, disputada en la cancha de Trinidad, y desde entonces la celebración no se detiene.

Grito de gloria La orejona sanjuanina se va para Albardón: Paso de Los Andes se quedó con el trono de la Copa de Campeones

Durante la noche del sábado, una esquina del departamento se transformó en el punto de encuentro de jugadores, hinchas, familiares e integrantes del club. Allí, con la copa como protagonista, se desató una fiesta espontánea que tuvo bocinazos, banderas, abrazos y el grito constante de “dale campeón”, que se repetía una y otra vez entre la multitud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2045896724812554661&partner=&hide_thread=false Fiesta total en Albardón, tras el campeonato de Paso de los Andes en la Copa de Campeones



Video gentileza: Facebook Eduardo Sierra pic.twitter.com/4AnIciU9Ry — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 19, 2026

La caravana improvisada recorrió varias calles del departamento, acompañada por autos y motos que no dejaron de tocar bocina mientras el plantel mostraba el trofeo. La emoción era evidente: no solo por el título, sino por lo que significa para el club y su gente.

Pero la celebración no quedó solo en la vía pública. Los festejos continuaron luego en la sede de Paso de los Andes, donde se siguió compartiendo la alegría entre jugadores, dirigentes e hinchas. Allí, entre música, fotos y abrazos, el campeonato terminó de tomar forma de festejo colectivo.

El título en la cancha de Trinidad

El equipo coronó una campaña sólida con una tarde soñada. El partido había arrancado parejo, con pocas situaciones claras en el primer tiempo, aunque con alguna aproximación importante para Agüero, que tuvo una chance clara pero no logró abrir el marcador. Sin goles en la primera etapa, el complemento cambió por completo el desarrollo.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Agustín Peralta rompió el cero y encendió la ilusión de Paso de los Andes. El tanto fue un golpe anímico que el equipo supo aprovechar. Más tarde, Lucas Dilelio amplió la ventaja a los 43 minutos, desatando la locura en el banco y en la tribuna albardonera. Defensores de Boca logró descontar sobre el final, pero no le alcanzó para cambiar la historia.

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Con el pitazo final, llegó el desahogo. El festejo se trasladó rápidamente a Albardón, donde el pueblo del campeón comenzó a vivir una noche de celebración que se extendió hasta la madrugada.