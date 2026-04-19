Arenero Monumental: así está el campo de juego de la cancha de River para el Superclásico

A pocos horas de una nueva edición del Superclásico entre River y Boca de este domingo, el estado del campo de juego del Estadio Monumental encendió las alarmas de todos, porque sigue estando de mala forma.

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Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, pese a que algunas cuentas de redes sociales mostraron imágenes del campo de juego como si hubiera mejorado, drones de canales de noticias mostraron desde la altura la realidad del terreno donde hoy se disputará el Superclásico.

La intensa agenda de recitales en el recinto dejó secuelas visibles en el césped, que hoy se encuentra lejos de sus mejores condiciones de cara al duelo ante Boca Juniors por el Torneo Apertura.

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Los shows del artista Bad Bunny, que se presentó durante tres noches consecutivas —el 13, 14 y 15 de febrero—, junto con el reciente recital de AC/DC, provocaron un fuerte deterioro en el terreno de juego. La gran cantidad de público que asistió a ambos eventos impactó directamente sobre el césped, que sufrió el desgaste por la estructura montada y el tránsito constante.

En el partido frente a Carabobo FC la pelota no rodó de manera uniforme, complicando el desarrollo del juego y habrá que ver que sucede esta tarde.