viernes 5 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

¡Bien de bien! Mirá la brutal presentación de la lista de la selección uruguaya, con un Bielsa impecable

Mirá el video de presentación de la selección uruguaya que, como dirían los orientales, "tá de más".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La selección de Uruguay ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026. Marcelo Bielsa oficializó este domingo la nómina de convocados para la Copa del Mundo y la principal sorpresa fue la ausencia de Nahitan Nández, uno de los habituales titulares durante las Eliminatorias Sudamericanas.

Lee además
marcelo bielsa dejara la seleccion de uruguay, despues del mundial
Fútbol

Marcelo Bielsa dejará la selección de Uruguay, después del Mundial
mundial 2026: lanzan una guia clave con requisitos y recomendaciones para los sanjuaninos que viajen a alentar a la seleccion
Servicio

Mundial 2026: lanzan una guía clave con requisitos y recomendaciones para los sanjuaninos que viajen a alentar a la Selección

La presentación se realizó a través de un emotivo video difundido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), una producción que rápidamente se volvió viral en redes sociales y que tuvo al propio Bielsa como protagonista.

Así, la "Celeste" ya inició la cuenta regresiva para su debut en Estados Unidos, México y Canadá.

La gran ausencia de la lista de Bielsa

La principal novedad de la convocatoria es la exclusión de Nahitan Nández, uno de los futbolistas de mayor recorrido en el ciclo de Bielsa. El lateral surgido en Boca Juniors había sido una pieza frecuente en las Eliminatorias, pero finalmente quedó fuera de la lista mundialista por cuestiones extrafutbolísticas.

Más allá de esa baja, el entrenador argentino mantuvo la base del equipo que logró la clasificación y apostó por la experiencia de varios referentes internacionales.

Entre ellos sobresalen Federico Valverde, quien será el capitán del equipo, además de Ronald Araújo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz y Darwin Núñez.

Dos jugadores del fútbol argentino en la convocatoria

Dentro de los 26 elegidos aparecen solamente dos futbolistas que actualmente juegan en el fútbol argentino. Uno de ellos es Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata, quien a sus 39 años disputará su quinto Mundial y se convertirá en uno de los jugadores con más Copas del Mundo en la historia de Uruguay.

El otro es Matías Viña, defensor de River Plate, que logró recuperarse físicamente y se ganó un lugar en la nómina definitiva.

El video que emocionó a Uruguay

La AUF eligió una forma especial para comunicar la convocatoria. El video comienza en una pequeña localidad uruguaya, donde una persona encapuchada reparte diarios en bicicleta mientras de fondo suena "Cielo de un solo color", el clásico tema de la banda uruguaya No Te Va Gustar.

Embed - NTVG on Instagram: "CIELO DE UN SOLO COLOR Nueva versión 2026 NO TE VA GUSTAR JORGE DREXLER HUGO FATTORUSO AGARRATE CATALINA Estreno 4/6 19h (Uy) Pre-save link en bio."
View this post on Instagram

La canción fue seleccionada por los propios hinchas mediante una votación en la que participaron más de 900.000 personas. A medida que avanza el clip aparecen los nombres de los convocados en carteles, camisetas, vidrieras y distintos escenarios cotidianos.

Sobre el final se revela la identidad del ciclista: era Marcelo Bielsa, quien escucha el grito de un vecino que le dice "Vamos que somos tres millones" antes de continuar su recorrido.

La producción concluye con una frase que resume el espíritu de la campaña: "26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste".

Embed - AUF | Selección Uruguaya on Instagram: "26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste "
View this post on Instagram

El último Mundial de Bielsa con Uruguay

La Copa del Mundo de 2026 marcará la tercera experiencia mundialista de Marcelo Bielsa como entrenador. La primera fue al frente de Argentina en Corea-Japón 2002 y la segunda con Chile en Sudáfrica 2010.

Además, el técnico rosarino confirmó recientemente que dejará el cargo una vez concluida la participación uruguaya en el torneo, por lo que el certamen tendrá un valor especial para su ciclo.

El grupo de Uruguay en el Mundial 2026

La selección uruguaya integrará el Grupo H junto a:

  • España
  • Arabia Saudita
  • Cabo Verde

El debut será el 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio, también en Miami, y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante España en Guadalajara.

Los 26 convocados de Uruguay para el Mundial 2026

Arqueros

  • Fernando Muslera (Estudiantes)
  • Sergio Rochet (Internacional)
  • Santiago Mele (Monterrey)

Defensores

  • Ronald Araújo (Barcelona)
  • José María Giménez (Atlético de Madrid)
  • Santiago Bueno (Wolverhampton)
  • Sebastián Cáceres (América)
  • Mathías Olivera (Napoli)
  • Guillermo Varela (Flamengo)
  • Matías Viña (River Plate)
  • Joaquín Piquerez (Palmeiras)
  • Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

  • Federico Valverde (Real Madrid)
  • Rodrigo Bentancur (Tottenham)
  • Manuel Ugarte (Manchester United)
  • Emiliano Martínez (Palmeiras)
  • Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal)
  • Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
  • Nicolás De la Cruz (Flamengo)
  • Agustín Canobbio (Fluminense)
  • Maximiliano Araújo (Sporting de Portugal)
  • Brian Rodríguez (América)
  • Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Delanteros

  • Darwin Núñez (Al-Hilal)
  • Federico Viñas (Real Oviedo)
  • Rodrigo Aguirre (Tigres)

Seguí leyendo

¿Maldición? Por qué no es una buena noticia que Argentina vuelva a ser 1° en el ranking FIFA

River repatria a otro campeón del mundo, y le dice a tres figuras que se busquen club

Batacazo y silbatina: Francia perdió de local contra Costa de Marfil

España igualó 1-1 con Irak en la previa del Mundial 2026

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino

Cami Mayan fue eliminada del documental de La Scaloneta

Urquiza-Sparta de Villa María se verán las caras en la calle Cortínez por playoffs de la Liga Federal

Un ex campeón, el principal candidato a agarra la papa caliente de Boca: quién es

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
guerra familiar, intervencion y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino
En llamas

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan
Perfil

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan

Núñez es el tercero de izquierda a derecha (campera y pantalón azul)
B° Manantiales

Presunto ajuste narco: el ladrón que "cantó como un pajarito" recibió casi 7 años de cárcel

Sorpresa por el histórico negocio que dejó su local céntrico en San Juan
Tras varias décadas

Sorpresa por el histórico negocio que dejó su local céntrico en San Juan

Filmaron el arresto de un hombre frente a Emicar: investigan cómo actuó un policía
Rawson

Filmaron el arresto de un hombre frente a Emicar: investigan cómo actuó un policía

Imagen ilustrativa
En Caucete

Literal, le robaron los $2.200.000 de abajo del colchón y las patas muslos de pollo de la heladera

Te Puede Interesar

Con Flybondi se puede volar  de San Juan a Buenos Aires a precios económicos. 
Crisis

De la revolución low cost a las cancelaciones: qué pasa con Flybondi en San Juan tras el boom de su despegue

Por Redacción Tiempo de San Juan
El acusado frente al juez de garantías Javier Figuerola. No se muestra el rostro del imputado para preservar a la víctima.
Ataque sexual

Un ADN complica la situación del albañil acusado de violar y embarazar a su prima en una fiesta familiar

El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.
Clima

Viernes con sol y temperaturas agradables en San Juan: cómo estará el tiempo este 5 de junio

Para el nuevo juez federal de San Juan habrá que seguir esperando
Senado

Para el nuevo juez federal de San Juan habrá que seguir esperando

Quién está detrás del crítico de moda de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa video
Pal gueto vip

Quién está detrás del "crítico de moda" de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa