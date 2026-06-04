jueves 4 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crack

River repatria a otro campeón del mundo, y le dice a tres figuras que se busquen club

El volante ofensivo de 31 años ya acordó verbalmente con River el salario que ganará.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

River Plate se adelantó a todos los clubes argentinos en el mercado de pases y tras la finalización del Torneo Apertura y el inicio del receso por el Mundial 2026 cerró la llegada de Nicolás Otamendi como primer refuerzo para el equipo que dirige Eduardo Coudet.

Lee además
river suena en grande: va por el regreso de mastantuono y el diablito echeverri
Mercado de pases

River sueña en grande: va por el regreso de Mastantuono y el Diablito Echeverri
tras volverse viral en la argentina, tim payne rompio el silencio para hablar de boca y river
El futbolista del momento

Tras volverse viral en la Argentina, Tim Payne rompió el silencio para hablar de Boca y River

Sin embargo, el Millonario quiere más jerarquía para ir en busca de los objetivos del segundo semestre, como la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina. En ese sentido, el club de Núñez habría alcanzado un acuerdo con Ángel Correa, futbolista que fue campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

image

El atacante rosarino de 31 años se encuentra actualmente en el Tigres de México, con un contrato hasta junio de 2030, pero según trascendió, el jugador y River ya alcanzaron un acuerdo verbal en cuanto al sueldo que ganaría.

“El equipo argentino le iguala el salario que posee en México y le ofrece un vínculo a largo plazo. Tigres está abierto a negociar en una cifra que oscila los 14 millones de dólares”, indicó el periodista Germán García Grova. Correa, quien debutó como profesional en San Lorenzo y fue campeón de la Copa Libertadores en 2014, tuvo un destacado paso por Atlético de Madrid y luego recaló en el fútbol mexicano a cambio de una importante suma de dinero.

Por otra parte, River está buscando achicar el plantel y hay varios jugadores importantes que no serán tenidos en cuenta por el entrenador y, mediante el consenso con el flamante director deportivo, Pablo Longoria, se está analizando qué hacer con ellos. Entre los nombres que trascendieron se encuentran pesos pesados del club como Paulo Díaz, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo.

Según se contó en ESPN, el chileno Díaz, Galoppo y Salas fueron notificados por Longoria de que no tendrán continuidad este semestre y les están buscando un club donde puedan continuar sus carreras. El otro futbolista que sigue por ese mismo camino es el colombiano Kevin Castaño y habría más éxodos. Se espera que entre Franco Armani y Ezequiel Centurión alguno de los dos arqueros emigre, al igual que el caso de Germán Pezzella, que en las condiciones actuales no seguiría en River. También detallaron que el contexto del Mundial demora las situaciones del colombiano Juanfer Quintero y el ecuatoriano Kendry Páez.

Sobre los casos de Fabricio Bustos, Santiago Lencina e Ian Subiabre se esperarán algunas ofertas ya que corren desde atrás en la consideración de Coudet. Maximiliano Meza, quien no pudo asentarse en el equipo luego de recuperarse de una lesión, tiene contrato hasta diciembre pero podría marcharse, lo mismo que el paraguayo Matías Galarza Fonda. Por último, se aguardan clubes interesados en contratar a Lautaro Rivero y Facundo Colidio.

En cuanto al mercado de pases, River presentó una oferta formal de 3,5 millones de euros por Mauro Arambarri, el volante central uruguayo del Getafe español que Coudet solicitó como refuerzo para la segunda mitad de 2026. La propuesta, enviada al club madrileño en las últimas horas, se suma a la reciente incorporación de Otamendi y marca el segundo movimiento concreto del mercado de pases del Millonario en este período. A esta información se le agrega el fuerte interés por Correa que podría marcar otro impacto en el fútbol argentino.

Seguí leyendo

¿Maldición? Por qué no es una buena noticia que Argentina vuelva a ser 1° en el ranking FIFA

Batacazo y silbatina: Francia perdió de local contra Costa de Marfil

España igualó 1-1 con Irak en la previa del Mundial 2026

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino

Cami Mayan fue eliminada del documental de La Scaloneta

Urquiza-Sparta de Villa María se verán las caras en la calle Cortínez por playoffs de la Liga Federal

Un ex campeón, el principal candidato a agarra la papa caliente de Boca: quién es

Bombazo en Boca: Riquelme quiere el regreso de Sebastián Villa y ya hubo contactos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
guerra familiar, intervencion y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino
En llamas

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan
Perfil

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan

Núñez es el tercero de izquierda a derecha (campera y pantalón azul)
B° Manantiales

Presunto ajuste narco: el ladrón que "cantó como un pajarito" recibió casi 7 años de cárcel

Imagen ilustrativa
En Caucete

Literal, le robaron los $2.200.000 de abajo del colchón y las patas muslos de pollo de la heladera

Sorpresa por el histórico negocio que dejó su local céntrico en San Juan
Tras varias décadas

Sorpresa por el histórico negocio que dejó su local céntrico en San Juan

Filmaron el arresto de un hombre frente a Emicar: investigan cómo actuó un policía
Rawson

Filmaron el arresto de un hombre frente a Emicar: investigan cómo actuó un policía

Te Puede Interesar

Con Flybondi se puede volar  de San Juan a Buenos Aires a precios económicos. 
Crisis

De la revolución low cost a las cancelaciones: qué pasa con Flybondi en San Juan tras el boom de su despegue

Por Redacción Tiempo de San Juan
El acusado frente al juez de garantías Javier Figuerola. No se muestra el rostro del imputado para preservar a la víctima.
Ataque sexual

Un ADN complica la situación del albañil acusado de violar y embarazar a su prima en una fiesta familiar

El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.
Clima

Viernes con sol y temperaturas agradables en San Juan: cómo estará el tiempo este 5 de junio

Para el nuevo juez federal de San Juan habrá que seguir esperando
Senado

Para el nuevo juez federal de San Juan habrá que seguir esperando

Quién está detrás del crítico de moda de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa video
Pal gueto vip

Quién está detrás del "crítico de moda" de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa