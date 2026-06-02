River sueña en grande: va por el regreso de Mastantuono y el Diablito Echeverri

El mercado de pases todavía no abrió oficialmente, pero en River ya comenzaron a moverse con fuerza. Mientras suenan nombres de peso como Ángel Correa, Thiago Almada, Rafael Santos Borré y Giovanni Simeone, en Núñez también apuntan a dos futbolistas que despiertan una ilusión especial en los hinchas: Franco Mastantuono y Claudio "Diablito" Echeverri.

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La dirigencia millonaria estudia la posibilidad de gestionar el regreso de ambos juveniles, quienes dejaron el club rumbo a Europa en medio de enormes expectativas. La idea es consultar a Real Madrid y Manchester City sobre la posibilidad de una cesión por una temporada, aprovechando que ninguno logró consolidarse plenamente en sus respectivos equipos.

El caso de Mastantuono genera especial atención. El mediocampista fue transferido al Real Madrid en una operación millonaria que superó los 60 millones de euros y llegó como una de las grandes apuestas a futuro del club español. Sin embargo, tras un comienzo prometedor, perdió terreno y terminó teniendo una participación irregular.

Las dificultades deportivas del conjunto madrileño también impactaron en su presente. Con menos protagonismo y una fuerte competencia interna, el ex River fue quedando relegado detrás de otros futbolistas del plantel. Incluso, quedó fuera de la convocatoria de la Selección Argentina para el Mundial 2026, una ausencia que representó un duro golpe para su carrera.

Pese a ello, una eventual salida no parece sencilla. Desde el entorno del jugador consideran difícil una vuelta al fútbol argentino y aseguran que buena parte de su futuro dependerá de la evaluación que realice el nuevo cuerpo técnico del conjunto merengue.

La situación de Echeverri tiene algunas similitudes. River ya había intentado recuperarlo en anteriores mercados cuando no encontraba continuidad en Europa, pero Manchester City prefirió mantenerlo dentro de su estructura.

Durante el último semestre jugó cedido en Girona, donde disputó 17 partidos, convirtió un gol y entregó una asistencia. Sin embargo, el equipo no pudo evitar el descenso a la Segunda División española, un contexto que complicó aún más su temporada.

Ahora deberá regresar al Manchester City, club con el que mantiene contrato hasta 2028. Allí se abrirá una nueva evaluación sobre su futuro, especialmente tras los cambios recientes en la conducción deportiva del equipo inglés.

En River observan el panorama con optimismo. La buena relación institucional con el City, forjada en operaciones anteriores como la transferencia de Julián Álvarez, alimenta la esperanza de avanzar en una negociación. Además, entienden que el propio Echeverri vería con buenos ojos sumar minutos y recuperar protagonismo en el club que lo vio nacer.

Por ahora no hay ofertas formales ni negociaciones avanzadas, pero en Núñez ya comenzaron a mover fichas. El sueño de volver a juntar a Mastantuono y Echeverri con la banda roja está sobre la mesa y promete convertirse en uno de los grandes temas del mercado de pases.