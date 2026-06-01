La derrota de San Martín 2-1 ante Temperley dejó mucho más que bronca por el resultado. En medio de un partido caliente y cargado de tensión, el delantero Nazareno Funez terminó siendo uno de los protagonistas de una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales: un fuerte encontronazo con un defensor del Gasolero que incluyó forcejeos y golpes en plena jugada de ataque del Verdinegro.

El episodio salió a la luz a través de un video compartido por un usuario en instagram (Pablo Basilio), donde se observa claramente al atacante sanjuanino envuelto en un intenso duelo físico con un rival. En las imágenes se ve cómo ambos jugadores se toman, se empujan y terminan a las trompadas mientras la pelota seguía en movimiento, en una acción que pasó inadvertida para muchos durante el encuentro, pero que después explotó en internet.

La secuencia ocurrió durante un avance de San Martín, en un partido intenso y disputado, donde el equipo sanjuanino terminó sufriendo una dura derrota 2-1. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2061556640764096788&partner=&hide_thread=false Nazareno Funez, protagonista de un cruce caliente: trompadas, forcejeos y un video viral tras la derrota de San Martín



La derrota de San Martín 2-1 ante Temperley dejó una escena que rápidamente se volvió viral y tuvo a Nazareno Funez como protagonista. El delantero verdinegro… pic.twitter.com/3pDxB5CP7g — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 1, 2026

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