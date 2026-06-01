Bombazo en el circuito de la WTA: Serena Williams vuelve al tenis profesional a los 44 años

Bombazo. La estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 torneos de Grand Slam, retornará al tenis profesional a los 44 años de edad tras casi cuatro temporada alejada del deporte, según anunció este lunes el circuito de la WTA. Su último partido fue en septiembre de 2022, cuando cayó ante la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

La menor de las hermanas Williams, que dominó el tour femenino durante gran parte de su prolífica carrera, aceptó una invitación para jugar el torneo de dobles de Queen’s. El certamen que se disputa en el tradicional club de Londres arranca el 8 de junio y termina el 14 del mismo mes. Jugará en pareja con la joven canadiense Victoria Mboko, de 19 años. El torneo, es sabido, sirve como preparación para Wimbledon, tercer major de la temporada. Allí conquistó siete títulos individuales y otros siete de dobles, todos junto a Venus.

"Queen's Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo. La hierba me ha dado algunos de los momentos más especiales de mi carrera y estoy emocionada por volver a competir en uno de los escenarios más icónicos de este deporte", señaló Serena en declaraciones difundidas por la organización del torneo.

Williams no compite desde aquel partido con Tomljanovic. En ese momento, comentó que no quería usar la palabra “retirarse” y, en su lugar, declaró que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis. Sin embargo, hubo algunas señales.

Su regreso se produce después de que volviera a inscribirse en el programa de controles de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), requisito indispensable para competir nuevamente. Tras completar el periodo de seis meses exigido por la normativa antidopaje, la estadounidense ya está habilitada para volver al circuito.

"Serena Williams es una de las mejores deportistas que ha visto el mundo y estamos encantados de que haga su regreso al tenis en el torneo de Queen's. Es muy emocionante para el torneo y para los aficionados que un icono del tenis haga su regreso en este lugar", afirmó Laura Robson, directora del torneo.

Una leyenda del tenis

Serena se mantuvo durante 319 semanas como número 1 del ranking mundial de la WTA. Ganó en total 73 títulos individuales en el circuito profesional y completó el denominado “Serena Slam”, al quedarse de manera consecutiva con los cuatro torneos más importantes del tenis entre 2002 y 2003, y nuevamente entre 2014 y 2015.

La estadounidense también dejó una marca histórica en los Juegos Olímpicos, donde obtuvo cuatro medallas de oro: una en singles y tres en dobles junto a su hermana Venus Williams. Su dominio se extendió durante más de dos décadas, enfrentando y superando a distintas generaciones de jugadoras, desde finales de los años 90 hasta bien entrada la década de 2020.

Además de sus logros deportivos, Serena transformó el tenis por su potencia física, mentalidad competitiva y capacidad para ampliar la popularidad global del circuito. Su influencia trascendió el deporte y la convirtió en un ícono cultural, referente de igualdad, diversidad y empoderamiento femenino.

FUENTE: Clarín