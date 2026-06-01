lunes 1 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

De balonero a jugador de vóley: la emotiva historia de Manu y Fabián Armoa

Entre entrenamientos, títulos y sacrificios, Fabián y Manuel Armoa abrieron la intimidad de un vínculo atravesado por el deporte en San Juan, la adopción y una pasión que convirtió al vóley en el corazón de la familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Sentados en uno de los bancos del polideportivo del Cenard, lejos del ruido de la competencia y las luces de la Selección Argentina, Fabián y Manuel Armoa se permitieron un viaje al pasado. No hablaron solamente de triunfos, bloqueos o finales; también repasaron una historia atravesada por decisiones importantes, afectos y un deporte que terminó siendo el idioma común de una familia ensamblada. El video.

Lee además
nazareno funez, protagonista de un cruce caliente: trompadas, forcejeos y un video viral tras la derrota de san martin
Fútbol de ascenso

Nazareno Funez, protagonista de un cruce caliente: trompadas, forcejeos y un video viral tras la derrota de San Martín
atento scaloni: argelia confirmo la lista de convocados y aparece el hijo de un campeon el mundo
Anuncio oficial

Atento Scaloni: Argelia confirmó la lista de convocados y aparece el hijo de un campeón el mundo

Todo empezó muchos años antes de que Manuel se transformara en una de las figuras del vóley argentino. Fabián venía de una separación y ya era padre de dos hijos cuando conoció a Carla Morel, ex jugadora de Albiceleste, durante un curso de entrenadores realizado en el Cenard. Ella llegaba casi siempre acompañada por un pequeño Manuel, que apenas tenía tres años. Ese encuentro marcaría el comienzo de algo mucho más grande.

“Ahí conocí un poquito a los dos y desde ese curso no nos separamos más”, recordó Fabián, emocionado por el recorrido compartido. Con el paso del tiempo, la relación se consolidó y la familia comenzó a tomar forma. Primero vivieron en Azul, pero el gran giro llegó cuando UPCN Vóley Club abrió las puertas para mudarse a San Juan, provincia donde construirían buena parte de su vida.

La decisión fue total. No sólo hubo mudanza y nuevos desafíos deportivos: también apareció un gesto que terminó de sellar el vínculo. “En algún momento nos casamos y ahí nomás hice la adopción de Manuel”, contó Fabián. Desde entonces, el apellido Armoa quedó definitivamente unido a la historia del joven voleibolista, que pasó a llamarse Manuel Morel Armoa.

Si el destino parecía escrito, las raíces deportivas explican bastante. Del lado materno, la herencia es pesada: la abuela de Manuel integró la Selección argentina y Carla también dejó huella en la Albiceleste, incluso con un título de Champions League en Italia. Del lado de Fabián, el vóley tampoco era una casualidad. “El vóley es nuestra marca”, sintetizó.

La infancia de Manuel tuvo poco de convencional. Creció dentro de gimnasios, rodeado de pelotas, viajes y entrenamientos. En San Juan, Fabián no sólo fue figura clave como padre: también lo dirigió, lo hizo debutar en Primera División y compartieron títulos de Liga con UPCN. Una sociedad deportiva que, lejos de desgastarse, fortaleció todavía más el vínculo.

Ganamos dos ligas con él en cancha y después llegó el momento de separarnos para que cada uno siguiera creciendo”, explicó el entrenador. Aunque la distancia profesional apareció, nunca dejó de existir la conexión. Incluso a miles de kilómetros, cuando Manuel jugaba en Polonia, las charlas seguían siendo casi diarias. “Yo lo llamaba para decirle cómo bloquear a determinado rival”, recordó entre risas.

Video: Gentileza de TN

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " De balonero a jugador de vóley: la emotiva historia de Manu y Fabián Armoa La historia de Manuel Armoa con el vóley empezó mucho antes de convertirse en una de las caras de la Selección Argentina. Sentados en uno de los bancos del Cenard, Manuel y Fabián Armoa repasaron una vida atravesada por el deporte y la familia. Todo comenzó cuando Fabián conoció a Carla Morel, exjugadora de la Albiceleste, durante un curso de entrenadores. Ella llegaba acompañada por un pequeño Manuel de apenas tres años y, desde entonces, nunca más se separaron. La relación avanzó, llegó la mudanza a San Juan por una propuesta de UPCN Vóley y también una decisión clave: la adopción. “Nos casamos y ahí nomás hice la adopción de Manuel”, recordó Fabián sobre el vínculo que terminó de consolidar a la familia. Video gentileza: TN Más info en www.tiempodesanjuan.com #sanjuan #tiempodesanjuan #manuarmoa"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Roland Garros se terminó para Juan Manuel Cerúndolo: cayó ante Matteo Berrettini en los octavos de final

WhatsApp se 'copa' con el Mundial 2026: la nueva función para no perderse ningún partido

Bombazo en el circuito de la WTA: Serena Williams vuelve al tenis profesional a los 44 años

Se acabó la paciencia: Boca echó a Claudio Úbeda

La Clásica Nikizanga reunió a cientos de sanjuaninos en el paraje Difunta Correa

De Rusia a la gloria de Qatar y ahora Estados Unidos: la nueva aventura mundialista de Miadosqui, el arquitecto silencioso de la Scaloneta

Con Messi a la cabeza, la Selección Argentina ya está completa en Kansas y comienza la cuenta regresiva para el Mundial

La primera baja oficial del Mundial: es una de las máximas figuras de su selección y se rompió la rodilla en un amistoso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de rusia a la gloria de qatar y ahora estados unidos: la nueva aventura mundialista de miadosqui, el arquitecto silencioso de la scaloneta
Mundial 2026

De Rusia a la gloria de Qatar y ahora Estados Unidos: la nueva aventura mundialista de Miadosqui, el arquitecto silencioso de la Scaloneta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente
Tragedia

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual
Horror

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del complot
Resolución

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del "complot"

Imagen ilustrativa
UFI Genérica

Un penitenciario sanjuanino fue detenido por ofrecer un arma de fuego por Facebook

Te Puede Interesar

El oficialismo tiene los votos para sacar su ambicioso plan de infraestructura en Diputados: quiénes sí, quiénes no y quiénes dudan
Debate

El oficialismo tiene los votos para sacar su ambicioso plan de infraestructura en Diputados: quiénes sí, quiénes no y quiénes dudan

Por Ana Paula Gremoliche
Sospechaban que un bebé tragó envoltorios de cocaína, pero descartaron lo peor
Alivio en Angaco

Sospechaban que un bebé tragó envoltorios de cocaína, pero descartaron lo peor

Daniel Perea, el comunicador que comenzó con la patriada a los 50 años y lleva 13 informando a todo Valle Fértil
Semana del Periodista

Daniel Perea, el comunicador que comenzó con la "patriada" a los 50 años y lleva 13 informando a todo Valle Fértil

Imagen ilustrativa
Números que duelen

En 2026, el 50% de los fallecidos en siniestros viales en San Juan viajaba en moto, según Familias del Dolor

Marcelo Orrego, el 7 de mayo, encabezando la ceremonia de apertura de la 11° Edición Expo Internacional San Juan Minera junto a autoridades nacionales y de otras provincias con interés en la minería. Un envión político necesario.
Argumentos

La trastienda del plan de Orrego para que la obra pública en San Juan no pare: el ojo en otras provincias y confianza en las cuentas