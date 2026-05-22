Schiapparelli, con las mismas cartas para recibir al Botellero y meterse en los playoffs: los convocados

No hay lugar para el error. San Martín viene entonado y eso le sirve como trampolín para este momento en el que recibe a Deportivo Maipú, en una especie de clásico viejo. La victoria frente a Almagro la fecha pasada lo dejó a tiro de la zona de los playoffs y no dejará pasar el tren que lo ubicaría dentro de los mejores ocho. Schiapparelli dio a conocer la lista de convocados.

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El Verdinegro de la dupla Gringo-Roly ya dieron a conocer los nombres que estarán en el duelo frente al elenco mendocino. Los sanjuaninos están en la 9na posición y recibirán a un Maipú en crisis y que está último en la tabla de posiciones. Este panorama sobre su rival le puede servir para sacar provecho de la situación.

image Así está la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

De esta manera, en cuando a los citados y a la fecha pasada, se estima que no se modifique mucho y sean los mismos once los que salgan de entrada al pasto del Hilario Sánchez con: Sebastián Díaz Robles, Emanuel Aguilera, Hernán Zuliani, Facundo Nadalín, Nicolás Pelaitay, Manuel Cocca, Sebastián Jaurena, Guillermo Acosta, Nazareno Fúnez, Gabriel Hachen y Bruno Juncos.