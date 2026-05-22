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Primera Nacional

Schiapparelli, con las mismas cartas para recibir al Botellero y meterse en los playoffs: los convocados

San Martín enfrentará a Deportivo Maipú este sábado, por la fecha 15 del campeonato de ascenso. El DT eligió a sus mejores soldados para quedarse con el duelo y sumar tres puntos vitales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Prensa San Martín.&nbsp;

Foto: Prensa San Martín. 

No hay lugar para el error. San Martín viene entonado y eso le sirve como trampolín para este momento en el que recibe a Deportivo Maipú, en una especie de clásico viejo. La victoria frente a Almagro la fecha pasada lo dejó a tiro de la zona de los playoffs y no dejará pasar el tren que lo ubicaría dentro de los mejores ocho. Schiapparelli dio a conocer la lista de convocados.

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El Verdinegro de la dupla Gringo-Roly ya dieron a conocer los nombres que estarán en el duelo frente al elenco mendocino. Los sanjuaninos están en la 9na posición y recibirán a un Maipú en crisis y que está último en la tabla de posiciones. Este panorama sobre su rival le puede servir para sacar provecho de la situación.

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Así está la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

Así está la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

De esta manera, en cuando a los citados y a la fecha pasada, se estima que no se modifique mucho y sean los mismos once los que salgan de entrada al pasto del Hilario Sánchez con: Sebastián Díaz Robles, Emanuel Aguilera, Hernán Zuliani, Facundo Nadalín, Nicolás Pelaitay, Manuel Cocca, Sebastián Jaurena, Guillermo Acosta, Nazareno Fúnez, Gabriel Hachen y Bruno Juncos.

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