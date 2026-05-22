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Fórmula 1

Colapinto se recuperó y quedó 13° en la qualy sprint que dominó Russell

Después de un arranque complicado por un problema eléctrico que le impidió girar en los entrenamientos, el piloto argentino logró recuperarse en la clasificación y avanzó hasta la Q2 de cara a la carrera sprint, la tercera de la temporada de la Fórmula 1. Una actuación que alimenta la ilusión tras un inicio lleno de incertidumbre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El argentino Franco Colapinto tuvo una clasificación sprint alentadora en el Gran Premio de Canadá y saldrá desde el 13° puesto en la carrera corta del sábado en el Circuito Gilles Villeneuve. En una jornada marcada por las dificultades mecánicas y los incidentes en pista, el piloto de Alpine logró sobreponerse a un inicio complicado y mostró señales positivas.

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La previa no había sido sencilla para el pilarense. Un inconveniente eléctrico en su Alpine A526 le impidió participar de la práctica libre, dejándolo sin rodaje en un trazado exigente como el de Montreal. Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, Colapinto consiguió encontrar ritmo y meterse entre los mejores de la primera tanda clasificatoria.

Ya en la SQ2, el argentino registró un tiempo de 1m14s702, suficiente para ubicarse 13° en la clasificación general, aunque sin el boleto a la definición de la SQ3. Quedó a 1s676 del británico George Russell, quien marcó el mejor tiempo de la sesión, y apenas a 0s155 de Carlos Sainz Jr., último clasificado a la instancia decisiva.

La clasificación sprint tuvo varios sobresaltos desde el arranque. En la SQ1, el español Fernando Alonso sufrió un despiste tras bloquear los neumáticos delanteros y terminó golpeando en la curva 4, situación que obligó a mostrar la bandera roja y alteró el desarrollo de la tanda.

A eso se sumó la ausencia en pista de Liam Lawson y Alexander Albon, quienes no pudieron participar luego de los daños sufridos en incidentes ocurridos durante el entrenamiento previo.

El parate también afectó al francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine. El galo terminó 19° y no alcanzó a cerrar una última vuelta rápida que le permitiera pelear por el ingreso a la SQ2, por lo que partirá desde el fondo de la parrilla.

Más allá de las adversidades y la falta de actividad previa, Colapinto dejó una imagen positiva en Montreal. Con poco tiempo de adaptación, logró superar el primer corte clasificatorio y quedó muy cerca de meterse entre los diez mejores de la sprint.

La pole para la carrera corta quedó en manos de Russell, que dominó la SQ3 con un registro de 1m12s965 y lideró el contundente 1-2 de Mercedes. El joven italiano Andrea Kimi Antonelli fue segundo, apenas 68 milésimas por detrás de su compañero.

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