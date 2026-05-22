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Hay DT

Un club de primera hizo oficial la llegada de Rubén Forestello

El ex DT de San Martín tendrá como objetivo evitar el descenso del León del Imperio, que se encuentra en lo más bajo de la tabla anual y la de promedios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Sabe que tendrá que pelear con un Torneo Clausura perfecto para asegurar su permanencia en Primera División. Y lo sabe. Por lo tanto, Estudiantes de Río Cuarto oficializó la llegada de un nuevo entrenador para luchar luego de la pretemporada.

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Se trata de Ruben Darío Forestello, un entrenador de amplia trayectoria en el Ascenso que no dirige en la máxima categoría hace siete años. " Bienvenido al León del Imperio", aseguró el club. Acto seguido, anunció que será presentado el miércoles 27 de mayo.

La carrera de Ruben Darío Forestello y su paso por San Martín

Forestello volverá a dirigir un equipo en Primera División tras siete años. Su última experiencia en la categoría fue de la mano de San Martín, donde estuvo 23 partidos: siete victorias, cinco empates y once derrotas.

Luego de su paso por el Santo, la carrera del entrenador estuvo plenamente enfocada en la Primera Nacional, donde dirigió a Nueva Chicago, Alvarado, Atlético Rafaela, Gimnasia y Tiro, Temperley y Patronato. En el equipo de Paraná, donde tuvo su último paso, disputó siete encuentros de los cuales perdió cuatro, empató dos y ganó el restante.

La complicada situación que atraviesa Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes RC se encuentra último en la tabla de promedios, al igual que en la anual, donde está a tres puntos de Aldosivi. Es una tarea difícil, pero no imposible, para un equipo que apuntaría a tener un mercado de pases movido.

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