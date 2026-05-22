Un club de primera hizo oficial la llegada de Rubén Forestello

Sabe que tendrá que pelear con un Torneo Clausura perfecto para asegurar su permanencia en Primera División. Y lo sabe. Por lo tanto, Estudiantes de Río Cuarto oficializó la llegada de un nuevo entrenador para luchar luego de la pretemporada.

Van por todo Última fecha al rojo vivo: dos boletos a cuartos y una pulseada que promete tensión en la fútbol sanjuanino

Se trata de Ruben Darío Forestello , un entrenador de amplia trayectoria en el Ascenso que no dirige en la máxima categoría hace siete años. " Bienvenido al León del Imperio", aseguró el club. Acto seguido, anunció que será presentado el miércoles 27 de mayo.

La carrera de Ruben Darío Forestello y su paso por San Martín

Forestello volverá a dirigir un equipo en Primera División tras siete años. Su última experiencia en la categoría fue de la mano de San Martín, donde estuvo 23 partidos: siete victorias, cinco empates y once derrotas.

Luego de su paso por el Santo, la carrera del entrenador estuvo plenamente enfocada en la Primera Nacional, donde dirigió a Nueva Chicago, Alvarado, Atlético Rafaela, Gimnasia y Tiro, Temperley y Patronato. En el equipo de Paraná, donde tuvo su último paso, disputó siete encuentros de los cuales perdió cuatro, empató dos y ganó el restante.

La complicada situación que atraviesa Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes RC se encuentra último en la tabla de promedios, al igual que en la anual, donde está a tres puntos de Aldosivi. Es una tarea difícil, pero no imposible, para un equipo que apuntaría a tener un mercado de pases movido.