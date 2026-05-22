Primera acelerada y pura adrenalina: Benavides y "Lichi" Sisterna ya tienen su "nave" para el Desafío Ruta 40

Con el Desafío Ruta 40 cada vez más cerca, Kevin Benavides y el navegante sanjuanino Lisandro Sisterna vivieron este viernes una jornada clave: conocieron en profundidad y se subieron por primera vez a la Toyota Hilux GR con la que disputarán la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC).

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La dupla argentina tuvo su estreno arriba de la poderosa 4x4 preparada por el prestigioso equipo Overdrive Racing, uno de los más fuertes del rally raid internacional. En una jornada de entrenamiento y adaptación, Benavides y Sisterna realizaron las primeras pasadas sobre el vehículo y comenzaron a afinar detalles pensando en el gran objetivo: competir de igual a igual con las máximas figuras del planeta en la categoría Ultimate, la división reina de los autos.

Para Kevin, bicampeón del Rally Dakar en motos, será un nuevo paso en su transición definitiva a las cuatro ruedas. Tras haber mostrado un gran nivel en Challenger durante el Dakar 2026, donde terminó séptimo y ganó tres etapas, ahora buscará consolidarse en la máxima categoría junto al navegante sanjuanino, con quien mantiene una sólida conexión dentro y fuera de la carrera.

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 se disputará del 24 al 29 de mayo y promete una edición histórica. La competencia reunirá a 151 inscriptos de 35 nacionalidades, récord absoluto para la prueba argentina, y tendrá como escenarios principales a San Juan y Mendoza.

Además del debut de Benavides en Ultimate, la carrera contará con varias de las mayores estrellas del rally mundial, como Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz, Sébastien Loeb y Yazeed Al Rajhi, entre otros referentes del Dakar y el W2RC.

La actividad oficial comenzará el domingo 24 de mayo con la rampa de largada en el Centro Cultural Conte Grand, mientras que el bivouac principal funcionará en el Circuito San Juan Villicum, con acceso libre y gratuito para el público.

En ese contexto, Benavides y Sisterna ya comenzaron a acelerar. Y lo hicieron arriba de la “nave” con la que intentarán dejar a la Argentina bien arriba en una de las competencias más exigentes del mundo.