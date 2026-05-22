Desafío Ruta 40: todas las zonas de espectadores habilitadas para el Prólogo

Para presenciar el Prólogo del Desafío Ruta 40 , se han establecido dos lugares como zonas de espectadores, lugares destinados para que el público pueda presenciar el paso de los vehículos sin ningún tipo de peligro, siguiendo las indicaciones de los agentes de policía que estarán en esos sectores.

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El sector que dará inicio a la actividad cronometrada es un breve resumen de lo que encontrarán los pilotos a lo largo del Desafío Ruta 40 YPF 2026. El comienzo será sobre la traza de un río seco, ancho y veloz en el principio para encajonarse más adelante, justo antes de una bifurcación importante. Luego se transitará por un cambio de rumbo y piso hasta llegar a una pista rápida pero angosta y muy técnica. No será sólo un trámite, será una mini prueba para comenzar a calentar motores y muñecas.

Zona de Espectadores 1 – RP 79

GPS S31 25.742 W68 36.413

Hora aproximada de paso del primer competidor: 12hs

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Ingresando desde San Juan por RP 60 (después del Ullum) en GPS S31 26.776 W68 38.894 girar a la derecha, en acceso a Lomas de las Tapias, y avanzar 5.3 Km para llegar a la Zona de Espectadores 1. Seguir instrucciones de policía y organización para ubicarse correctamente.

ZE2 – RN40

GPS S31 26.001 W68 34.372

Hora aproximada de paso del primer competidor: 12hs

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Desde San Juan, por RN 40 después de Albardón y antes del Villicum, en GPS S31 24.692 W68 33.494 ingresar por la izquierda, a pocos metros seguir por camino angosto que comienza en GPS S31 24.740 W68 33.504 y avanzar por 2.7 Km para llegar a Zona de Espectadores 2. Seguir Instrucciones de policía y organización para ubicarse correctamente.

El Prólogo tiene una extensión de nueve kilómetros y se disputará en un circuito diagramado en Albardón. De 12 a 14 horas lo realizarán los vehículos categorías FIM (Motos y quads) y de Open.

De 14 a 16 horas, las máquinas de categoría FIA (Autos, Challenger y UTV) realizarán el shakedown en el mismo trazado.

Las Zonas de Espectadores (ZE) del Desafío Ruta 40 YPF 2026 de cada etapa se darán a conocer 72hs antes de cada Etapa, para preservar el espíritu del Rally-Raid, una especialidad en la que los pilotos no conocen el recorrido de cada día.

Consejos de la organización