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Copa Libertadores

Independiente de Mendoza goleó, quedó primero en el grupo, y es el mas goleador de la Libertadores

Con un triplete histórico de Alex Arce, la Lepra venció 4-2 a La Guaira, alcanzó los 13 puntos y se consolida como el equipo más goleador de la Copa Libertadores.

Por Guido Berrini
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Independiente Rivadavia continúa escribiendo páginas doradas en su debut internacional. En una demostración de jerarquía ofensiva y contundencia, el conjunto mendocino aplastó 4 a 2 a La Guaira en su visita a Caracas. Con este resultado, el equipo dirigido por Berti alcanzó las 13 unidades, consolidándose como el líder indiscutido del Grupo C y una de las grandes sensaciones de la Copa Libertadores.

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La gran figura de la noche volvió a ser Alex Arce, quien tuvo una actuación demoledora al marcar un nuevo triplete. Con estas tres conquistas, el delantero paraguayo se transformó en el máximo goleador absoluto de la competencia con ocho tantos y ya empieza a soñar con el Mundial. El marcador para los azules lo completó Sebastián Villa, quien volvió a ser una pieza determinante en el esquema del equipo.

El trámite del encuentro fue dominado a placer por la Lepra durante gran parte de la noche, apoyado en transiciones rápidas y un nivel altísimo de sus individualidades. Aunque el conjunto venezolano logró descontar a través de Osio y Castellano, la victoria mendocina nunca estuvo verdaderamente en riesgo, a pesar de algunas lagunas defensivas lógicas por la holgura del resultado.

Más allá del liderazgo en su zona, Independiente Rivadavia alcanzó un hito estadístico impactante: con 13 goles a favor, es actualmente el equipo más goleador de toda la Copa Libertadores, superando incluso la marca de gigantes como el Flamengo. Lo que comenzó como un debut histórico se ha transformado en una realidad que genera respeto en todo el continente.

El próximo desafío para confirmar esta campaña casi perfecta será en la altura de La Paz. Allí, la Lepra enfrentará a Bolívar en la última jornada de la fase de grupos, buscando ratificar su condición de candidato y cerrar su clasificación en lo más alto.

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