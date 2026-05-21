Tristeza en el fútbol sanjuanino por el fallecimiento de un jugador de Santa Lucía

El fútbol local atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Rodolfo Figueroa, más conocido como “Polpo”, una persona muy querida y cercana al entorno del Club Balcarce. La noticia fue confirmada por la propia institución a través de un sentido comunicado publicado en sus redes sociales, donde dirigentes, allegados y compañeros expresaron el profundo dolor que atraviesa a toda la comunidad deportiva.

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“Con un profundo y enorme dolor en nuestros corazones, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido amigo, compañero y parte de esta gran familia”, expresaron desde la Comisión Directiva del club al comunicar la partida de Figueroa, cuya pérdida causó una fuerte conmoción entre quienes compartieron distintos momentos junto a él.

Si bien en la actualidad no formaba parte del plantel dentro de la cancha, desde la institución remarcaron que “Polpo” mantenía intacto su vínculo con el club y su pasión por los colores. “Llevaba al Club Balcarce en el corazón y lo hacía notar en cada charla, en cada partido y en cada encuentro compartido”, señalaron en el mensaje de despedida.

Además, destacaron sus cualidades humanas y el cariño que supo construir con el paso de los años. Lo recordaron como una persona incondicional, siempre predispuesta a tender una mano, compartir una sonrisa y contagiar alegría tanto dentro como fuera del ámbito futbolero. Su humildad, compañerismo y afecto sincero dejaron una huella imborrable entre compañeros, dirigentes e hinchas.

“Su partida deja un vacío imposible de llenar”, remarcaron desde el club, que también hizo llegar sus condolencias y acompañamiento a toda la familia Figueroa-Amaya en este difícil momento.

La despedida cerró con un mensaje cargado de emoción y afecto: “Q.E.P.D querido Polpo. Siempre estarás en el corazón del Club Balcarce”.