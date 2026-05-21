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Dolor

Tristeza en el fútbol sanjuanino por el fallecimiento de un jugador de Santa Lucía

La noticia se conoció en las últimas horas y generó conmoción en el ambiente deportivo. Desde el club expresaron un profundo pesar por su deceso, a quien definieron como un amigo incondicional y una parte fundamental de la familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El fútbol local atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Rodolfo Figueroa, más conocido como “Polpo”, una persona muy querida y cercana al entorno del Club Balcarce. La noticia fue confirmada por la propia institución a través de un sentido comunicado publicado en sus redes sociales, donde dirigentes, allegados y compañeros expresaron el profundo dolor que atraviesa a toda la comunidad deportiva.

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“Con un profundo y enorme dolor en nuestros corazones, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido amigo, compañero y parte de esta gran familia”, expresaron desde la Comisión Directiva del club al comunicar la partida de Figueroa, cuya pérdida causó una fuerte conmoción entre quienes compartieron distintos momentos junto a él.

Si bien en la actualidad no formaba parte del plantel dentro de la cancha, desde la institución remarcaron que “Polpo” mantenía intacto su vínculo con el club y su pasión por los colores. “Llevaba al Club Balcarce en el corazón y lo hacía notar en cada charla, en cada partido y en cada encuentro compartido”, señalaron en el mensaje de despedida.

Además, destacaron sus cualidades humanas y el cariño que supo construir con el paso de los años. Lo recordaron como una persona incondicional, siempre predispuesta a tender una mano, compartir una sonrisa y contagiar alegría tanto dentro como fuera del ámbito futbolero. Su humildad, compañerismo y afecto sincero dejaron una huella imborrable entre compañeros, dirigentes e hinchas.

“Su partida deja un vacío imposible de llenar”, remarcaron desde el club, que también hizo llegar sus condolencias y acompañamiento a toda la familia Figueroa-Amaya en este difícil momento.

La despedida cerró con un mensaje cargado de emoción y afecto: “Q.E.P.D querido Polpo. Siempre estarás en el corazón del Club Balcarce”.

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