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Se presentó la 14ª edición del Desafío Punta Negra

La competencia de trail running sudamericano se realizará del 22 al 24 de mayo con epicentro en el camping del Cerro Blanco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Del 22 al 24 de mayo, la provincia de San Juan volverá a convertirse en el epicentro del trail running sudamericano con la realización de la 14ª edición del Desafío Punta Negra, una de las competencias más convocantes y desafiantes del calendario continental.

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Más de 2.000 atletas de todo el país y de Canadá, México, Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile y Colombia estarán presentes en la carrera organizada por Adventure PRO, con el firme apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

En la mañana de este jueves, en la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni se dieron a conocer detalles de la prueba. Estuvieron presentes el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros; presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone y Mauro Ayesa por Adventure PRO, el organizador.

Los detalles destacados de la competencia los dieron a conocer el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik y el organizador, Mauro Ayesa:

- La 14ª edición del Trail Running Desafío Punta Negra, se celebra en San Juan con aproximadamente 2.000 corredores, incluyendo 19 extranjeros, atraídos por sus paisajes y la amabilidad de la gente.

- La carrera es reconocida como una de las más duras de Argentina, atravesando cumbres de Sierras Azules y el filo de Punta Negra, ofreciendo vistas espectaculares del dique.

- El evento cuenta con el apoyo fundamental del gobierno provincial (Secretaría de Deportes, Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte).

- Las actividades inician el viernes con una Expo en el camping del Cerro Blanco, con más de 30 expositores locales y de otras provincias (10 a 18 horas).

- El viernes por la noche comienzan las distancias largas: 100 km (22:00), el sábado, 70 km (03:00) y 42 km (07:00), todas partiendo y llegando al camping del Cerro Blanco tras recorrer circuitos desafiantes.

- El domingo 24 largarán las distancias más cortas desde el embarcadero de Punta Negra para llegar al Cerro Blanco.

- A las 12:30 se realizará una categoría infantil (2 a 12 años) con una largada especial el domingo. Calculando finalizar con toda la actividad a las 16 horas.

- La entrega de premios se realizará con una fiesta el sábado por la noche, incluyendo un video del evento y un reconocimiento a los corredores.

- El evento se destaca por su impacto económico y por dejar un legado deportivo, promoviendo la provincia y el turismo y que coincidirá con otro gran evento, como es el Desafío Ruta 40, con la visita de gran número de participantes, muchos de ellos provenientes del extranjero, lo que genera una alta ocupación hotelera, dinamiza la gastronomía local y reactiva el comercio.

- Se invita a la comunidad a participar y acompañar este evento deportivo de gran convocatoria con la participación de la familia que disfruta de las diferentes alternativas que brinda la expo y además, acompaña a los participantes.

Durante tres jornadas, el Desafío Punta Negra ofrecerá distancias para todos los niveles, las distancias serán: 100K, 70K, 42K, 30 K, 20K, 12K, 5K Y Kids.

La Expo Desafío y el retiro de kits se realizarán en el Camping Cerro Blanco, punto estratégico para los participantes.

Cronograma de competencia

Día 1 – Viernes 22 de mayo

100K → 22:00 Largada desde Camping Cerro Blanco

Día 2 – Sábado 23 de mayo

70K → 03:00 Largada desde Camping Cerro Blanco

42K → 07:00 Largada desde Camping Cerro Blanco

Día 3 – Domingo 24 de mayo

30K → 08:00 Largada desde Embarcadero Punta Negra

20K → 08:05 Largada desde Embarcadero Punta Negra

12K → 08:20 Largada desde Embarcadero Punta Negra

5K → 09:00 Largada desde Camping Cerro Blanco

Kids → 12:30 Actividad en Camping Cerro Blanco

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