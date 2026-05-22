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Fórmula 1

Dolor de cabeza para Colapinto: le falló el auto y no pudo dar ni una vuelta en la práctica libre

El titular del artículo se refiere a una situación que genera un 'dolor de cabeza', aunque el contexto específico de la noticia no se proporciona en el fragmento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El inicio del fin de semana en el Gran Premio de Canadá no fue el mejor para Franco Colapinto. Es que, en la única práctica libre del evento de la Fórmula 1, el argentino no pudo registrar tiempos por un problema en la unidad de potencia que los mecánicos no lograron solucionar a tiempo. Así, el pilarense deberá apostar todo a la clasificación de esta tarde, para la carrera sprint del sábado.

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El argentino pudo salir a la pista en el inicio de la sesión, pero a los cinco minutos detectó un problema con la aceleración del monoplaza que derivó en su reingreso a boxes, sin poder marcar un tiempo. Afortunadamente el piloto detectó el problema a tiempo y utilizó una vía de escape para evitar un accidente con dos autos siguiéndolo de cerca. De todas maneras, el problema fue tan grave que el monoplaza apenas logró llegar a boxes.

Ya en el garage, el equipo informó oficialmente que detectaron un problema en la unidad de potencia del auto del pilarense, no relacionado con el software, por lo que comenzaron a trabajar en el vehículo, mientras el resto de los pilotos giraban en el Gilles Villeneuve. La realidad es que el problema terminó siendo más grave de lo esperado, dado que el piloto se retiró de boxes, el auto fue desmontado y no regresó a la pista.

Ya con la sesión finalizada, el diagnóstico oficial publicado en las redes sociales de la escudería fue el de una "sospecha de problema eléctrico", sin dar mayores detalles.

En paralelo, un accidente de Alex Albon derivó en la segunda bandera roja de la sesión -Liam Lawson, antes, había sido responsable de la primera-, por lo que todos los autos tuvieron que regresar a boxes. Así, los auxiliares rápidamente trabajaron para limpiar la pista y retirar el Williams, para que la sesión pueda reanudarse con 35 minutos en el reloj. De todas maneras, otro fuerte accidente de Esteban Ocon a cinco minutos del final de la sesión derivó en otra bandera roja, que le puso punto final a la jornada.

Así, sin tiempo para Colapinto, Alpine tampoco contó con una gran performance de Pierre Gasly, su otro piloto, dado que el francés apenas alcanzó un 16° puesto en la sesión, con un tiempo de 1:16.809s. El más rápido, en tanto, fue Kimi Antonelli, de Mercedes, con una mejor marca de 1:13.402s, seguido muy de cerca por su compañero de escudería, George Russell (1:13.544s) y Lewis Hamilton, de Ferrari (1:14.176s).

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