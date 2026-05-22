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Fútbol

Independiente derrotó a Unión y se clasificó a octavos de final de la Copa Argentina

Ahora Independiente enfrentará a Atlético de Tucumán.

Por Agencia NA
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Independiente se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, tras vencer merecidamente a Unión de Santa Fe por 2-0, en un partido disputado esta noche en el estadio Marcelo Bielsa de esta ciudad.

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Ambos goles del “Rojo” llegaron por medio de tiros libres directos, con el tanto del extremo Santiago Montiel a los 4 minutos y el del mediocampista chileno Maximiliano Gutiérrez, a los 23 del primer tiempo.

Además, el conjunto santafesino jugó con diez futbolistas desde los 21 minutos de la primera parte, por la expulsión, por acumulación de amarillas, del defensor Maizon Rodríguez.

Con el triunfo, el equipo de Avellaneda accedió a los octavos de final, instancia en la que se deberá medir a un club conducido por un viejo conocido: Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, quien tuvo tres ciclos en el “Rojo”.

Embed - Unión 0 - 2 Independiente | Copa Argentina 2026 | 16avos de final

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