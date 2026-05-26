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Torneo Proyección

La Reserva de San Martín empató con Colón y sigue sin poder levantar el ancla

El equipo sanjuanino igualó 1-1 con el Sabalero, en la fecha 15ta fecha del campeonato de juveniles. Con este empate, los de Sosa sumaron pero siguen en el fondo de la tabla general.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Prensa San Martín.&nbsp;

Foto: Prensa San Martín. 

El campeonato de Reserva sigue siendo cuesta arriba para los juveniles de San Martín, que aún no pueden acomodarse en el certamen. Este martes empató 1-1 frente a Colón y el gol del Verdinegro lo marcó Luciano Riveros. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones?

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El equipo sanjuanino que dirige técnicamente Juan Sosa no pudo levantarse y terminó empatando en uno frente al Sabalero por la fecha quince. Si bien hizo un buen partido en la cancha auxiliar del Hilario Sánchez y pudo sumar de a uno, el resultado pesa en Concepción, ya que aún no puede acomodarse para despegar.

Con este resultado, la Reserva de San Martín suma ocho puntos y se ubica en el 18vo escalón.

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