La Reserva de San Martín empató con Colón y sigue sin poder levantar el ancla

Foto: Prensa San Martín.

El campeonato de Reserva sigue siendo cuesta arriba para los juveniles de San Martín, que aún no pueden acomodarse en el certamen. Este martes empató 1-1 frente a Colón y el gol del Verdinegro lo marcó Luciano Riveros. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones?

El equipo sanjuanino que dirige técnicamente Juan Sosa no pudo levantarse y terminó empatando en uno frente al Sabalero por la fecha quince. Si bien hizo un buen partido en la cancha auxiliar del Hilario Sánchez y pudo sumar de a uno, el resultado pesa en Concepción, ya que aún no puede acomodarse para despegar.

Con este resultado, la Reserva de San Martín suma ocho puntos y se ubica en el 18vo escalón.

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