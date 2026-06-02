Espiando a los rivales de la Scaloneta: Jordania quiso presionar alto, pero lo terminó pagando caro

La selección de Jordania, que será uno de los rivales de la Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, protagonizó un curioso momento durante un amistoso que disputó ante Suiza.

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Cuando corrían 32 minutos del primer tiempo en el encuentro que se llevó a cabo en el Kybunpark de Suiza, el capitán de Jordania, Mousa Tamari, le pidió a sus compañeros que se adelantaran para presionar alto en un saque de arco de Suiza.

Sin embargo, la idea no les salió para nada bien, ya que los suizos pudieron saltar rápidamente la presión para convertir el 2-0 luego de solo tres pases.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ntbrener/status/2061571981175079240&partner=&hide_thread=false Atacante da Jordânia mandando o time contrariar o técnico e marcar pressão



Resultado: gol da Suiça em 4 toques na bola



pic.twitter.com/EFwdNe9iGL — Nathan Brener (@ntbrener) June 1, 2026

Finalmente, Suiza se terminó llevando un cómodo triunfo por 4-1, que dejó muy expuestas las debilidades de uno de los rivales de la Selección argentina.

Los actuales campeones del mundo, que comenzarán su participación en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio, se enfrentarán con Jordania el 27 de junio, en el que será su último partido en el Grupo J.

FUENTE: Agencia NA