River podría perder a Armani: el club donde fue ídolo quiere llevárselo de vuelta

Franco Armani podría dejar River en los próximos meses ante el interés de Atlético Nacional.

El futuro de Franco Armani volvió a convertirse en tema de debate en River. El histórico arquero del club de Núñez aparece en el radar de Atlético Nacional , institución en la que se convirtió en ídolo y que ya inició contactos para intentar concretar su regreso. La posibilidad genera expectativa entre los hinchas y abre interrogantes sobre uno de los referentes más importantes del plantel. Más información puede encontrarse en las últimas novedades del mercado de pases del fútbol argentino.

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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el conjunto colombiano comenzó a moverse para evaluar el retorno del arquero santafesino, quien mantiene contrato vigente con River hasta diciembre de 2026.

La salida de David Ospina dejó una vacante importante en Atlético Nacional y los dirigentes consideran que Armani reúne todas las condiciones para ocupar nuevamente un lugar central dentro del equipo.

La historia de Franco Armani en Atlético Nacional explica buena parte del interés. Durante ocho temporadas, el arquero construyó una etapa brillante que lo transformó en uno de los máximos referentes de la institución.

Con la camiseta del conjunto colombiano conquistó 13 títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2016, uno de los logros más importantes en la historia del club.

Además, el propio arquero manifestó en distintas oportunidades su deseo de regresar antes de poner fin a su carrera profesional, una declaración que hoy vuelve a tomar fuerza frente al interés concreto del equipo de Medellín.

En Colombia entienden que el contexto actual puede representar una oportunidad ideal para concretar una operación que durante años fue solo un deseo de los hinchas.

Mientras crecen las versiones sobre una posible salida, el panorama deportivo de Armani en River también experimentó modificaciones durante los últimos meses.

Las lesiones y la aparición de Santiago Beltrán provocaron que el arquero perdiera parte del protagonismo que había mantenido durante gran parte de su ciclo en el club.

A pesar de esa situación, el campeón del mundo sigue siendo una figura de enorme peso dentro del vestuario y conserva una fuerte influencia institucional por todo lo conseguido desde su llegada en 2018.

Su trayectoria incluye títulos locales, copas nacionales, una Copa Libertadores y la consolidación como uno de los futbolistas más importantes de la etapa más exitosa del club en la última década.

La postura de River Plate

En las últimas horas, el presidente de River, Stefano Di Carlo, fue consultado sobre el futuro del arquero y dejó una declaración que rápidamente generó repercusión.

"Se ganó el derecho de decidir", afirmó el dirigente al referirse a la situación de Armani, una frase que muchos interpretaron como una señal de apertura ante una eventual transferencia.

Las palabras del mandatario reflejan el respeto que existe dentro de la institución hacia uno de los futbolistas más importantes de los últimos años y dejan en claro que la decisión final dependerá en gran medida del propio jugador.

Por el momento, la operación está lejos de quedar cerrada y todavía existen varios aspectos por resolver antes de avanzar hacia una salida definitiva.

El vínculo contractual de Franco Armani con River se extiende hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier movimiento requerirá negociaciones entre las partes involucradas.

Sin embargo, tanto en Argentina como en Colombia coinciden en que el deseo del arquero tendrá un peso determinante en la resolución del tema.

Mientras Atlético Nacional sueña con el regreso de uno de sus máximos ídolos y River evalúa cómo afrontar el futuro de su arco, el nombre de Armani vuelve a ocupar un lugar central en el mercado de pases y mantiene en vilo a miles de hinchas.

FUENTE: Agencia NA