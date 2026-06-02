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Qué dijo el exfuncionario

Injurió al exjefe Luis Martínez: el expolicía pagará una multa mínima pero seguirá usando sus redes con libertad

La querella había solicitado esta medida de restricción en redes, que el nombre Luis Walter Martínez (denunciante) no sea más escrito por esta persona, pero el juez no dio a lugar. A la salida, el denunciado Riveros Alday lanzó: “Cayó la última careta, la de la justicia”. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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riveros alday

En una resolución que marca el cierre de una extensa y tensa disputa legal, la Justicia falló en contra del expolicía Riveros Alday (por parte), encontrándolo culpable del delito de injurias en perjuicio del exjefe de la Policía, Luis Walter Martínez. El magistrado a cargo del caso determinó una sanción económica para el acusado, fijando una multa mínima de 20.000 pesos.

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Sin embargo, el revés judicial para el denunciado vino acompañado de un traspié para la parte acusadora. El punto más controvertido del debate no fue la condena monetaria, sino el rechazo tajante a la solicitud accesoria impulsada por la defensa de Martínez. La querella (a cargo del doctor Gustavo Torcivia) había pedido expresamente que se le impusiera a Riveros Alday una estricta medida de restricción en sus perfiles virtuales, con el objetivo de prohibirle de manera definitiva escribir, nombrar o referirse a Luis Walter Martínez en cualquier plataforma digital.

Frente a esta petición, el juez Matías Parrón resolvió no hacer lugar a las medidas de restricción De este modo, el expolicía condenado conservará el manejo irrestricto de sus redes sociales.

Los fundamentos se darán a conocer el próximo 24 de junio.

El clima de tensión no terminó dentro de la sala de audiencias. A la salida de los tribunales, el denunciado arremetió con dureza contra el sistema judicial. Visiblemente molesto por la condena económica y el proceso en su contra, Riveros Alday sentenció: “Cayó la última careta, la de la justicia”.

Mirá las palabras del exjefe Luis Walter Martínez:

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