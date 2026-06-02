Milagro tras un violento choque en el lateral de la Ruta 40 con una policía como protagonista

Un grave siniestro vial ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana de este martes en el lateral oeste de la Ruta 40 , en la zona comprendida entre las calles Cerdera y Correa. El hecho fue protagonizado por un camión recolector de residuos y una motocicleta de marca Kesller, la cual era conducida por una mujer que se desempeña como agente de la Policía de San Juan en la unidad de Delitos contra la Propiedad.

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Al momento del accidente, el camión de basura se encontraba detenido frente a la empresa Naturgy para realizar el trasbordo de residuos desde los contenedores. En ese instante, la motocicleta impactó violentamente contra la parte trasera del camión. Debido a la fuerza del choque, la moto fue despedida varios metros hacia el sureste del vehículo mayor, y la conductora quedó tendida en el asfalto.

Inmediatamente después del impacto, la mujer fue trasladada en estado de inconsciencia al Hospital Rawson. En el centro de salud quedó internada para recibir una atención detallada y un control de sus lesiones. Según el último reporte médico dado por el hospital, la motociclista ya se encuentra fuera de peligro.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría Segunda, junto con efectivos de la Policía Científica y de la Brigada de Delitos Especiales, quienes realizaron las pericias necesarias para esclarecer los detalles de lo sucedido. La investigación del caso está a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.