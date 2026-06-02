Grobocopatel en Paren: elogios al crecimiento de San Juan, un pedido de "más empuje" económico y críticas a las formas de Milei

Gustavo Grobocopatel , conocido durante años como el "Rey de la Soja" por haber liderado una de las transformaciones más profundas del agro argentino, pasó este lunes por Paren las Rotativas y realizó un amplio análisis sobre la actualidad del país. En una conversación que tuvo como temas centrales la economía, la política y la cultura, el empresario destacó el crecimiento que observa en San Juan , respaldó parte del rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional, aunque consideró que todavía falta una etapa para consolidar la recuperación y generar empleo.

Al referirse a la provincia, el entrevistado aseguró que percibe cambios importantes respecto de años anteriores y puso especial énfasis en la infraestructura y en las actividades que están empujando el crecimiento. "Veo desde hace algunos años un progreso muy notable en San Juan. Solamente basta recorrer las obras de infraestructura realizadas para notar un cambio muy importante en la minería y en el turismo", afirmó. A su entender, el desarrollo no se limita únicamente a las inversiones productivas, sino que también está vinculado con aspectos que suelen quedar fuera del debate económico tradicional. Por eso destacó la apuesta cultural de la provincia y sostuvo que "San Juan invierte en cultura y eso es algo que augura un buen futuro".

La economía, el empleo y el rol que todavía debe jugar el Estado

Durante la entrevista, Grobocopatel analizó la marcha de la economía argentina y se mostró favorable a varios de los lineamientos impulsados por el presidente Javier Milei. Consideró que la estabilización macroeconómica, la baja de la inflación, la desregulación y la apertura comercial son pasos necesarios para que el país vuelva a crecer de manera sostenida. Sin embargo, aclaró que esa etapa por sí sola no alcanza para resolver los problemas estructurales de la Argentina.

Según explicó, el gran desafío pasa por generar actividad económica en sectores que tengan capacidad para incorporar mano de obra y dinamizar el consumo. "Lo que hace falta es un poco de tiempo para que haya algún tipo de política activa que estimule, por ejemplo, la construcción, que es algo que demanda mucha mano de obra y tracciona el consumo", señaló. En ese sentido, sostuvo que la estrategia oficial necesita "un empujón más" para acelerar inversiones y acompañar la transición económica que atraviesa el país.

El empresario también planteó que la discusión sobre la industria no debe centrarse exclusivamente en proteger actividades tradicionales. Para él, el foco debe estar puesto en la creación de nuevas empresas capaces de generar empleo y adaptarse a las nuevas condiciones globales. "Hay que dar condiciones para que los emprendedores formen nuevas empresas que de alguna manera reemplacen o compartan su vida con las viejas industrias", expresó. A la vez, advirtió que aún falta encontrar mecanismos para que el crecimiento llegue con más fuerza a los grandes centros urbanos y especialmente al conurbano bonaerense. "Necesitamos que empiece a traccionar en el conurbano. Un poco lo hace la economía del conocimiento, pero no alcanza", remarcó.

DESAMPARADOS

Apoyo al rumbo económico, pero críticas a las formas y a los recortes

Aunque reconoció avances en materia económica, Grobocopatel dejó en claro que mantiene diferencias con el Gobierno nacional. La principal está relacionada con la forma en que se construyen los acuerdos políticos y sociales necesarios para sostener las transformaciones a largo plazo.

"Lo que menos me gusta son las formas", afirmó. Para el empresario, los cambios profundos requieren consensos amplios y acuerdos que sobrevivan a los gobiernos de turno. "Para que las cosas se sostengan en el tiempo, hay que construir con otros", sostuvo, marcando distancia de las confrontaciones permanentes que caracterizan buena parte de la escena política actual.

También expresó preocupación por áreas que considera estratégicas para el desarrollo del país. "Soy un poco más crítico en la falta de inversión en educación, en cultura y en salud", señaló, al considerar que se trata de déficits importantes de la actual gestión. En la misma línea, opinó que mientras avanza el proceso de estabilización económica, el Estado debería tener un papel activo para amortiguar el impacto que determinadas medidas generan en amplios sectores de la sociedad.

Consultado sobre la obra pública, sostuvo que el Gobierno apuesta a que gran parte de las inversiones sean financiadas por el sector privado, aunque advirtió que probablemente eso no sea suficiente. Por ese motivo planteó la necesidad de algún esquema complementario que permita acelerar proyectos estratégicos para el desarrollo: "Por ahí hay que dar un empujón más o apostar a un RIGI ampliado para este tipo de inversiones".

De los agronegocios a la economía social y la música cuyana

Alejado desde hace algunos años de la conducción empresarial que lo convirtió en una de las figuras más influyentes del agro argentino, Grobocopatel explicó que actualmente divide su tiempo entre la consultoría, los proyectos de impacto social y la música. Entre las iniciativas más recientes mencionó el lanzamiento de Cuidarnos, una plataforma desarrollada junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular destinada a formalizar el trabajo de cuidadores de adultos mayores y facilitar el acceso de las familias a servicios de calidad.

También descartó cualquier posibilidad de involucrarse en política partidaria. "No me veo haciendo función pública", respondió cuando fue consultado sobre esa alternativa. Incluso consideró que la política debería estar protagonizada por nuevas generaciones. "Tengo 64 años. La política es para la generación que tiene entre 30 y 40 años, que tienen entusiasmo y están formados", afirmó.

En el tramo final de la charla apareció una faceta menos conocida, pero cada vez más importante en su vida: la música. El empresario contó que recientemente grabó un álbum llamado 10 Tonadas y reveló que una de las obras que más lo conecta con la región es precisamente una composición sanjuanina. Incluso recordó una presentación realizada en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, donde llevó la música cuyana a un público completamente distinto.

"Estudiando la historia de la música de Cuyo también descubrí que el origen de la música de Cuyo es San Juan", aseguró. Una afirmación que funcionó como cierre perfecto para una entrevista en la que economía, política, desarrollo y cultura terminaron encontrándose en un mismo punto.