Video: hizo una "wheelie" muy cerca de dos patrulleros y luego pasó el semáforo en rojo en Avenida Libertador

Un lamentable video fue publicado durante los últimos días. En San Juan, un motociclista realizando maniobras de extrema imprudencia en una de las arterias más transitadas de la Capital.

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La secuencia comienza sobre Avenida Libertador, en la zona comprendida entre Matías Zavalla y Toranzo. Allí, el conductor pasa a escasa distancia de dos móviles policiales que se encontraban detenidos sobre la calzada. Apenas los deja atrás, acelera y eleva la rueda delantera de la moto, desplazándose varios metros en esa posición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2061852100942790680&partner=&hide_thread=false Hizo una "wheelie" muy cerca de dos patrulleros y luego pasó el semáforo en rojo en Avenida Libertador pic.twitter.com/TXIYnXKSVT — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 2, 2026

El recorrido no termina ahí. Con la cámara aún registrando el trayecto, el motociclista continúa avanzando hacia el Este sin reducir la velocidad. Metros más adelante, al llegar al cruce con calle Urquiza, realiza un giro pese a que el semáforo se encontraba en rojo, sumando una nueva infracción a la peligrosa maniobra inicial.

Las imágenes, que habrían sido grabadas por el propio conductor, se viralizaron rápidamente y reavivaron el debate por las conductas temerarias al volante y el uso de las redes para exhibirlas.

Por ahora, no hay información oficial sobre posibles medidas por parte de las autoridades para dar con el responsable. No obstante, el material difundido podría ser clave en caso de que se decida avanzar con su identificación.