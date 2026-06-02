martes 2 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Todo mal

Video: hizo una "wheelie" muy cerca de dos patrulleros y luego pasó el semáforo en rojo en Avenida Libertador

El hecho ocurrió en Capital. El motociclista grabó la maniobra y la difundió en redes; no se informó si intervino la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
wheelie moto avenida libertador san juan

Un lamentable video fue publicado durante los últimos días. En San Juan, un motociclista realizando maniobras de extrema imprudencia en una de las arterias más transitadas de la Capital.

Lee además
invito a su amiga a desayunar y la llevo a un insolito lugar de rivadavia: el video
En las redes

Invitó a su amiga a desayunar y la llevó a un insólito lugar de Rivadavia: el video
video: filmaron a motociclistas manejando a alta velocidad, sin cascos ni patentes en 25 de mayo
En las redes

Video: filmaron a motociclistas manejando a alta velocidad, sin cascos ni patentes en 25 de Mayo

La secuencia comienza sobre Avenida Libertador, en la zona comprendida entre Matías Zavalla y Toranzo. Allí, el conductor pasa a escasa distancia de dos móviles policiales que se encontraban detenidos sobre la calzada. Apenas los deja atrás, acelera y eleva la rueda delantera de la moto, desplazándose varios metros en esa posición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2061852100942790680&partner=&hide_thread=false

El recorrido no termina ahí. Con la cámara aún registrando el trayecto, el motociclista continúa avanzando hacia el Este sin reducir la velocidad. Metros más adelante, al llegar al cruce con calle Urquiza, realiza un giro pese a que el semáforo se encontraba en rojo, sumando una nueva infracción a la peligrosa maniobra inicial.

Las imágenes, que habrían sido grabadas por el propio conductor, se viralizaron rápidamente y reavivaron el debate por las conductas temerarias al volante y el uso de las redes para exhibirlas.

Por ahora, no hay información oficial sobre posibles medidas por parte de las autoridades para dar con el responsable. No obstante, el material difundido podría ser clave en caso de que se decida avanzar con su identificación.

Temas
Seguí leyendo

Video: estaba ebrio y su camioneta terminó incrustada en un guardarraíl en Ruta 40

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!

El video del tenso momento en un barrio sanjuanino por la detención de un vecino

El orgullo del Teresa de Calcuta: la rompió haciendo jueguitos y se hizo viral

Dónde se originó el gran incendio en Rivadavia: en video, cómo sofocaron las llamas

Video: violento robo en Pocito terminó con dos mujeres amenazadas con un arma

Tras la "desaparición" de computadoras de ANSES, ahora atraparon a un empleado llevándose resmas de papel

Cayó una banda narco familiar que operaba junto a una escuela

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
piden hasta 22 anos de prision para el joven acusado de intentar asesinar a golpes a su expareja en chimbas
Judiciales

Piden hasta 22 años de prisión para el joven acusado de intentar asesinar a golpes a su expareja en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente
Tragedia

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual
Horror

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido
Barrio Los Andes

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

Referentes de comercios advierten que cada vez es más difícil sostener un negocio abierto frente al aumento de alquileres, impuestos y servicios.
Escenario complicado

Comercios sanjuaninos, con ventas en baja y costos en alza: crece la duda sobre cuánto más podrán resistir

Te Puede Interesar

La audiencia pública definirá uno de los debates más sensibles para el futuro minero de San Juan: el acceso y la ampliación de la línea de 500 kV y la infraestructura eléctrica que demandarán los grandes proyectos de cobre.
Audiencia pública

Quiénes son los trece expositores que debatirán la línea de 500 kV para Vicuña en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Cayó una banda narco familiar que operaba junto a una escuela
Operativo

Cayó una banda narco familiar que operaba junto a una escuela

Nos piden que usemos la ciclovía, pero la usan para el picnic: el reclamo viral de un grupo de ciclistas sanjuaninos
Video

"Nos piden que usemos la ciclovía, pero la usan para el picnic": el reclamo viral de un grupo de ciclistas sanjuaninos

Piden hasta 22 años de prisión para el joven acusado de intentar asesinar a golpes a su expareja en Chimbas
Judiciales

Piden hasta 22 años de prisión para el joven acusado de intentar asesinar a golpes a su expareja en Chimbas

Luego de invertir más de $20.000.000.000 en Calingasta, Elsztain respondió: ¿tendrá otro proyecto en San Juan?
La gran incógnita

Luego de invertir más de $20.000.000.000 en Calingasta, Elsztain respondió: ¿tendrá otro proyecto en San Juan?