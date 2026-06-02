Quiénes son los trece expositores que debatirán la línea de 500 kV para Vicuña en San Juan

La audiencia pública definirá uno de los debates más sensibles para el futuro minero de San Juan: el acceso y la ampliación de la línea de 500 kV y la infraestructura eléctrica que demandarán los grandes proyectos de cobre.

El ex ENRE, hoy Ente Nacional Regulador de la Electricidad y Gas (ENREGE) dio a conocer este martes el orden de exposición de la audiencia pública que se realizará mañana miércoles 3 de junio para debatir uno de los temas más sensibles para el futuro minero de San Juan: el acceso y la ampliación de la capacidad de la línea de 500 kV para abastecer al proyecto de cobre sanjuanino Josemaría, primera etapa del proyecto Vicuña.

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En total son trece los expositores que se anotaron para tomar la palabra. Entre ellos aparecen representantes de la propia Vicuña Argentina, de otras mineras competidoras, de Transener, del Gobierno de San Juan, de la Secretaría de Energía de La Rioja, municipios sanjuaninos y especialistas del sector energético.

En definitiva, se anotaron todos los que cuestionaron el beneficio otorgado a Vicuña. Es que esta audiencia llega en medio de una creciente controversia generada por la Resolución ENRE N° 79/2026, que otorgó a Vicuña prioridad de uso sobre gran parte de la capacidad disponible y futura de la línea de 500 kV que conecta Nueva San Juan con Rodeo y sus ampliaciones, una decisión que despertó cuestionamientos de distintos actores públicos y privados.

Los primeros en tomar la palabra

La audiencia comenzará con la exposición de la propia empresa impulsora del proyecto. El primero en intervenir será Adriel Marcos Rizzato Lede, en representación de Vicuña Argentina S.A., quien contará con 15 minutos –el único que se extenderá más tiempo- para presentar los argumentos de la minera fruto de un Joint Venture entre Lundin y BHP respecto a la necesidad de acceso y ampliación del sistema eléctrico.

A continuación, expondrá por 10 minutos Carlos García, representante de Transener S.A., empresa transportista que presentó las obras requeridas para acompañar el crecimiento de la demanda energética asociada al proyecto.

Los organismos públicos

Entre los organismos públicos inscriptos continuará Roberto Ferrero, representante del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan. Fue el primer organismo que salió a cuestionar la decisión nacional, sobre la cual no fue consultado.

Le seguirá Alfredo Pedrali, en representación de la Secretaría de Energía de La Rioja, una de las instituciones que manifestó reparos respecto al esquema de prioridades otorgado por el ENRE.

El turno siguiente es para Héctor Hugo Pérez en nombre de Naturgy San Juan, distribuidora eléctrica con presencia en la provincia. Todos expondrán por 10 minutos cada uno.

Los municipios que harán oír su voz

La audiencia continuará con la exposición de los intendentes directamente vinculados con la actividad minera. Primero lo hará Horacio Espejo por la Municipalidad de Jáchal, mientras que Jorge Espejo hará lo propio por la Municipalidad de Iglesia, con 10 minutos cada uno.

Luego hará oír su vos Gerardo Rabinovich, representante del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, una de las entidades de referencia en materia energética del país. Su exposición será una mirada técnica independiente sobre el impacto de las decisiones que se adopten. T

Las mineras opositoras

Las mineras que se opusieron o cuestionaron la prioridad de uso otorgada a Vicuña quedarán para el final de la audiencia. Hay una sorpresa porque se anotaron dos mineras que inicialmente no figuraron entre los que levantaron la voz: Gualcamayo y Veladero.

El primer expositor de este grupo será Juan Pablo García Diez participará en representación de Minas Argentinas, del proyecto Gualcamayo, ubicado en Jáchal.

Le sigue una de las exposiciones más esperadas por ser la primera minera en formalizar la oposición a la medida: la del proyecto de cobre calingastino Los Azules. En este caso el expositor será Miguel Federico Gil Pugliese que expondrá en nombre de Andes Corp., operadora del proyecto.

Le seguirá Ariadna Rodríguez, en nombre de Barrick y Minera Andina del Sol y luego participará Sonia Mabel Delgado, representante de Golden Mining. Cabe recordar que la alta ejecutiva está a cargo de la mina de oro Hualilán, donde el principal accionista es Eduardo Elsztain. El empresario también tiene otro activo: la mina de oro Casposo. Y ambas presentaron expedientes con cuestionamientos a esta audiencia.

La presencia de estas mineras refleja la preocupación existente en parte del sector por la disponibilidad futura de infraestructura eléctrica para abastecer nuevos emprendimientos.

El listado de expositores se completa con Mario Alberto Herrero, quien participará como persona física y dispondrá de cinco minutos para realizar su presentación.

Cómo sigue el proceso

Según el orden del día difundido por el ENRE, todos los representantes institucionales tendrán un máximo de diez minutos para exponer, con excepción de Vicuña Argentina, que contará con quince minutos por su condición de solicitante principal.

La audiencia pública se desarrollará este miércoles desde las 10 de la mañana y será transmitida por YouTube. Aunque sus conclusiones no son vinculantes, las exposiciones formarán parte del expediente mediante el cual el ENREGE deberá resolver uno de los debates más trascendentes para el futuro energético y minero de San Juan: quiénes tendrán prioridad para utilizar la infraestructura eléctrica que demandará el boom del cobre en la provincia.