Piden hasta 22 años de prisión para el joven acusado de intentar asesinar a golpes a su expareja en Chimbas

El banquillo de los acusados del sistema procesal penal de San Juan fue escenario este martes de una de las jornadas más intensas en el juicio que se le sigue a Matías Olmedo . El joven está imputado por un brutal ataque perpetrado en 2025 contra quien era su novia en Chimbas, un hecho que por milagro no se convirtió en una tragedia fatal.

Durante las horas que duraron las exposiciones, la actitud de Olmedo no pasó desapercibida . Con una impactante y rígida expresividad, permaneció sentado con sus dos manos apoyadas sobre las piernas, con las palmas abiertas hacia arriba y la mirada clavada, de forma fija y constante, en los miembros del tribunal, sin desviar la atención hacia ningún otro sector de la sala.

image

La postura de la Fiscalía y el fantasma de los femicidios

A la hora de los alegatos, el fiscal Yanardi fue contundente al describir el calvario que vivía la víctima, detallando un panorama de control absoluto, celos desmedidos y manipulación en todos los aspectos de su vida, incluido el ámbito laboral.

“Lo que dice Olmedo es un desquicio; dijo defenderse y nada más, pero atacó con muchísima saña a su expareja”, manifestó el representante del Ministerio Público Fiscal, quien agregó de forma tajante: “Tres veces quiso matar a su pareja en diferentes momentos; la golpeó una y otra vez. La única intención de Olmedo fue matarla. Si hablamos de religión, no murió de milagro; o para el que no cree, por suerte”.

Yanardi contextualizó la gravedad del caso en el marco de la delicada situación social actual. “En la última semana hubo tres femicidios, es una situación muy triste, y gracias a Dios que el año pasado no hubo otro por parte de este sujeto”, lanzó el fiscal mientras señalaba directamente al imputado. Por todo esto, solicitó la pena de 12 años de prisión efectiva bajo la calificación de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género (tentativa de femicidio).

image

La querella denunció falso testimonio y elevó el pedido de pena

Por su parte, los abogados querellantes, el Dr. Gustavo Sánchez y la Dra. Ana Valentina Sánchez Salmuni, endurecieron la acusación y elevaron el pedido de condena a 22 años de prisión efectiva. Para esta parte, la calificación legal debe ser la de tentativa de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por alevosía, todo ello en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad.

En un tramo sumamente crudo de su alegato, la querella reflejó la desesperación de la víctima durante la paliza: “Ella le pedía perdón y le decía que lo iba a perdonar, pero que no la golpeara más; algo que él no hizo”. Asimismo, los letrados denunciaron una maniobra fraudulenta por parte de un testigo de la defensa, quien se presentó en las audiencias previas afirmando ser un simple amigo de Olmedo. La querella demostró, mediante la presentación de la partida de nacimiento correspondiente, que dicho testigo es en realidad primo hermano del acusado, solicitando que se lo investigue por falso testimonio.

La estrategia de la Defensa: "Legítima defensa y lesiones leves"

Desde la otra vereda, el defensor oficial César Oro intentó dar un giro radical a la hipótesis del caso, argumentando que existió una legítima defensa por parte de Olmedo y solicitando que el hecho sea encuadrado bajo la figura de lesiones leves.

Según la versión defensiva, la denunciante habría iniciado el ataque tras enfurecerse al descubrir un recipiente que contenía cocaína. “Ella agarró un cuchillo para atacar a mi cliente. Olmedo solo utilizó las manos para parar el ataque; solo se defendió”, sostuvo el letrado ante los jueces.

image

Hacia el cierre de la audiencia de este martes, la joven víctima decidió hacer uso de su derecho, se paró frente a las autoridades y brindó su versión de los hechos, reviviendo la pesadilla que le tocó atravesar en Chimbas y aportando su testimonio en primera persona antes de que se dicte una sentencia.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Piden hasta 22 años de prisión para el joven acusado de intentar asesinar a golpes a su expareja en Chimbas Este martes se llevaron a cabo los alegatos y cada una de las partes expuso su versión de los hechos ante el tribunal. Al final de la audiencia, la víctima decidió declarar y dar su testimonio de la brutal agresión. El banquillo de los acusados del sistema procesal penal de San Juan fue escenario este martes de una de las jornadas más intensas en el juicio que se le sigue a Matías Olmedo. El joven está imputado por un brutal ataque perpetrado en 2025 contra quien era su novia en Chimbas, un hecho que por milagro no se convirtió en una tragedia fatal. Hacia el cierre de la audiencia de este martes, la joven víctima decidió hacer uso de su derecho, se paró frente a las autoridades y brindó su versión de los hechos, reviviendo la pesadilla que le tocó atravesar en Chimbas y aportando su testimonio en primera persona antes de que se dicte una sentencia. La nota completa en @tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Ahora, la responsabilidad de dictar un veredicto recaerá sobre el tribunal colegiado, el cual está presidido por la magistrada Mabel Moya y secundado por los vocales Flavia Allende y Javier Figuerola, quienes en los próximos días darán a conocer si Olmedo es condenado y a cuántos años de prisión tras las rejas deberá pasar.