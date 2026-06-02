La Semana de la Ingeniería nacional, con fuerte acento en la minería y protagonismo sanjuanino

Recursos estratégicos: San Juan se posiciona en el centro de la transición energética global con proyectos de la minería que hoy son analizados por los máximos referentes de la ingeniería argentina

Desde mañana miércoles 3 de junio, todas las miradas del sector productivo nacional se posarán sobre el Centro Argentino de Ingenieros: comienza la tradicional Semana de la Ingeniería 2026 (SI 2026) pero esta vez rompe el molde dedicando su agenda íntegramente a la minería , entendida como el gran recurso estratégico para la transición energética global.

Seminario El oficialismo impulsa la agenda de minería de tierras raras, clave para Estados Unidos en su guerra tecnológica con China

Comercio exterior Vinos, minería y tecnología: las expectativas de San Juan ante el posible Acuerdo entre el Mercosur y Canadá

Pero lo que realmente hace ruido en los pasillos del evento es el peso de San Juan: la provincia no solo asiste, sino que copará los paneles más fuertes de la cumbre.

Ingeniería, diagnóstico y el "pulso" del capital

La jornada de apertura de mañana contará con la bienvenida de Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore y del proyecto sanjuanino El Pachón, además del presidente del evento. Junto a él estará Pablo Bereciartua, presidente de la CAI.

El Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, presentará el inventario de recursos que hoy ponen a Argentina en el radar mundial, y en este escenario, San Juan sacará chapa de experta desde temprano.

Juan Carlos Caparros, del proyecto de cobre calingastino Los Azules; será una de las voces encargadas de analizar los desafíos reales del sector, desde los marcos regulatorios hasta la brecha tecnológica. Lo acompaña en este panel el propio Pérez de Solay, referente clave de El Pachón.

Las conferencias continuarán con referentes de empresas constructoras, de rutas, energias y ferrocarriles, muchas con gran presencia en San Juan como Milicic, Genneia o Techint, entre otras. Por la tarde, la mirada financiera local llegará de la mano de Silvina Bellantig, gerenta del Banco San Juan, quien participará en un panel clave con otros referentes del sector sobre cómo atraer inversiones y reducir riesgos en proyectos de gran envergadura.

El territorio, el agua y la gente

El segundo día del evento estará a cargo de quienes definen operaciones y sostenibilidad. Aquí, el protagonismo sanjuanino será total. El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, integrará la Mesa Federal de Minería junto a otros funcionarios provinciales, en un espacio de diálogo político crucial entre las provincias que lideran la actividad.

La sostenibilidad, el tema que más preocupa a la sociedad, también tendrá sello local: Roberto Moreno, Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan expondrá sobre la gestión hídrica en zonas áridas, un área donde la ingeniería sanjuanina ha hecho escuela. A este debate se sumarán Jorge Montaldi (Glencore) y el sanjuanino Ramiro Cascón, ex secretario del Agua y ahora trabajando en el proyecto Los Azules). Entre todos intentarán desmenuzar el desafío de la "licencia social" y cómo construir vínculos duraderos con las comunidades.

Finalmente, el talento local también dirá presente. Raúl Basañez, en representación de la Universidad Nacional de San Juan y su Instituto de Investigaciones Mineras, discutirá la formación del capital humano necesario para que los proyectos pasen del papel a la realidad.

Un cierre con peso institucional

El evento no solo dejará debates, sino una estructura permanente: se anunciará oficialmente la creación de la Comisión de Minería del Departamento Técnico de la CAI. Con esta fuerte presencia, San Juan ratifica que no solo tiene el mineral bajo el suelo, sino que tiene a los profesionales y la decisión política para liderar el mapa minero nacional. La agenda completa: