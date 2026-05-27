El oficialismo impulsa la agenda de minería de tierras raras, clave para Estados Unidos en su guerra tecnológica con China

En una clara sintonía con la estrategia geopolítica de Estados Unidos , que busca asegurar cadenas de suministro de minerales críticos fuera de la influencia de Pekín, el mileísmo ha comenzado a instalar formalmente en la agenda legislativa la explotación de las tierras raras . El epicentro de este movimiento es el Salón Delia Parodi del Congreso, donde se organiza el II Seminario "Minería para un futuro digital: el oro estratégico del siglo XXI" , encabezado por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Silvana Giudici.

Un marco legal para la disputa geopolítica

La iniciativa central del oficialismo es un proyecto de ley (1521-D-2025) que propone la inclusión explícita de las tierras raras dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El objetivo es doble: consolidar un marco legal que atraiga capitales de gran escala y transformar el potencial geológico argentino en un activo estratégico para la industria tecnológica y la energía limpia.

Este movimiento responde a una realidad ineludible: las tierras raras —un grupo de 17 elementos químicos como el neodimio, el lantano y el cerio— son el motor de la transición energética y la tecnología de punta. Actualmente, estos minerales definen el tablero geopolítico mundial, siendo el centro de una carrera extractivista donde Estados Unidos intenta recortar la ventaja que lleva China como principal competidor.

El interés de Washington y la seguridad nacional

La relevancia de esta agenda para la política exterior argentina quedó sellada con las declaraciones de la generala Laura Richardson, ex jefa del Comando Sur de los EE.UU., quien identificó las reservas de tierras raras y el "triángulo del litio" en Argentina como de interés federal para la seguridad nacional estadounidense frente a potencias como China y Rusia.

Aunque Argentina posee reservas detectadas de estos metálicos, su extracción es compleja y costosa, y actualmente el país tiene una participación nula en el mercado mundial. El oficialismo busca revertir esta situación mediante una "visión estratégica integral" que involucre al sector público, el ámbito científico y el privado para lograr un aprovechamiento soberano e innovador de los recursos.

Actores y proyecciones

El debate en el Congreso cuenta con la participación de figuras clave del Ejecutivo y el Legislativo, como Federico Caeiro, subsecretario de Política Minera de la Nación, Martín Gozálvez, director del Instituto de Geología y Recursos Naturales (IGRM), y Fernanda Ávila, presidenta de la comisión de Minería.