Luego de invertir más de $20.000.000.000 en Calingasta, Elsztain respondió: ¿tendrá otro proyecto en San Juan?

El empresario Eduardo Elsztain , uno de los principales inversores del sector minero en la Argentina, se refirió en los últimos días a la posibilidad de nuevas inversiones en San Juan, luego de los desembolsos realizados en la reactivación de Casposo, en Calingasta . Las declaraciones se dieron durante un evento por el Día del Periodista realizado la semana pasada en Buenos Aires, en medio de consultas sobre el presente económico y el interés empresarial por distintos sectores productivos

Exportaciones, empleo y regalías Los millones de dólares y puestos de trabajo que dejará la mina de oro Hualilán en San Juan

Al ser consultado sobre el escenario económico y las posibilidades de inversión, Elsztain evitó confirmar proyectos concretos en San Juan, pero dejó una definición que alimenta las expectativas. “Puede ser que después”, dijo a Infobae luego de ser interrogado por futuras iniciativas en la provincia.

“Hay provincias que cada vez son más amistosas para poder captar la inversión”, sostuvo el empresario, al referirse al avance de políticas destinadas a atraer capitales, en especial en el sector minero.

En esa misma línea, remarcó el contexto internacional favorable para el oro, al señalar que la demanda global crece como consecuencia de la emisión monetaria y la búsqueda de activos de resguardo por parte de grandes inversores y bancos centrales.

Para el titular de IRSA, ese escenario abre oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos en regiones con recursos disponibles. “La riqueza es cuando la sociedad usa los recursos para generar trabajo y vivir mejor”, afirmó.

El antecedente en San Juan: minería y fuerte desembolso

La presencia de Elsztain en San Juan no es reciente. En los últimos meses, el empresario profundizó su participación en la actividad minera local a través de Austral Gold y Challenger Gold, con foco en proyectos auríferos.

Uno de los movimientos más relevantes fue la reactivación de la mina Casposo, que implicó una inversión millonaria destinada a exploración y reacondicionamiento de la planta. A eso se suma el impulso al proyecto Hualilán, en Ullum, que recientemente concretó su primera producción de oro, marcando el paso de etapa exploratoria a productiva.

En paralelo, estudios técnicos difundidos por la compañía proyectan un fuerte impacto económico: exportaciones por más de 2.700 millones de dólares, generación de unos 900 empleos y un importante volumen de regalías para la provincia durante la vida útil del yacimiento.

Además, durante su última visita al territorio sanjuanino, el empresario mantuvo un encuentro con el gobernador Marcelo Orrego, donde se analizaron posibles nuevas inversiones, tanto en minería como en desarrollos inmobiliarios vinculados a la actividad.

Escenario nacional y “el que no baja los precios, vende menos”

Durante su exposición, Elsztain vinculó el renovado interés de firmas extranjeras con el cambio de condiciones macroeconómicas. Según explicó, las compañías detectan oportunidades a partir de una mayor previsibilidad y de un consumidor que ya conoce las marcas globales.

“El país se está normalizando y las marcas estudian al cliente argentino. Cuando vienen, es porque ese consumidor ya las conoce de otros mercados”, sostuvo el empresario, al tiempo que remarcó que el proceso de desembarco se da de manera gradual.

En ese sentido, mencionó casos concretos de expansión dentro de los shoppings, con marcas que buscan ampliar su presencia y otras que analizan su llegada. Entre ellas, confirmó que la cadena sueca H&M desembarcará en la Argentina, en línea con una tendencia que incluye firmas de distintos segmentos, desde indumentaria hasta artículos deportivos.

Elsztain también se refirió al comportamiento del consumo en el nuevo contexto económico. Señaló que la competencia se volvió más intensa y que los precios comenzaron a jugar un rol determinante en las ventas. “El que no baja los precios vende menos”, afirmó, al explicar que la desaceleración inflacionaria modificó los hábitos de compra.