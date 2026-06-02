Un grupo de ciclistas volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la convivencia vial y el uso adecuado de los espacios destinados a la actividad deportiva . Esta vez, el reclamo surgió tras la difusión de un video grabado en la zona de la Ruta de Pie de Palo, cerca del Control Forestal, donde se observa a personas ocupando una ciclovía para realizar reuniones al aire libre.

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Según manifestó uno de los deportistas que recorrió el lugar, la infraestructura fue construida para brindar seguridad a quienes circulan en bicicleta, pero en la práctica se encontraron con personas consumiendo bebidas alcohólicas, compartiendo comidas e incluso instaladas sobre el trazado destinado al tránsito de ciclistas.

"Se supone que la ciclovía debería brindar seguridad porque fue hecha para eso. Sin embargo, nos encontramos con gente comiendo asado y ocupando todo el espacio", expresó el ciclista a través de un video que compartió en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2061877276917068153&partner=&hide_thread=false "Nos piden que usemos la ciclovía, pero la usan para el picnic": el reclamo viral de un grupo de ciclistas sanjuaninos pic.twitter.com/PDb5K7VdJ7 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 2, 2026

El deportista aprovechó la situación para plantear una reflexión sobre una problemática que, según sostiene, suele analizarse desde una sola perspectiva. "Muchas veces se habla de los derechos del ciclista cuando no son respetados por automovilistas o motociclistas. Pero cuando ocurre al revés y son otros los que invaden el espacio destinado a las bicicletas, también debería generar preocupación", señaló.

El reclamo también apuntó a la falta de comprensión que, afirman, existe hacia quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte o para realizar actividad física. En ese sentido, cuestionó a quienes promueven críticas hacia los ciclistas sin conocer las dificultades que enfrentan diariamente en calles y rutas.

"Nos piden que vayamos por la ciclovía en todo momento, pero después esos mismos espacios aparecen ocupados. En la calle convivimos con conductores responsables, pero también con otros que estacionan donde quieren o realizan maniobras peligrosas al pasar muy cerca de una bicicleta", sostuvo.

Finalmente, el mensaje concluyó con un pedido de respeto y conciencia vial. "No pido empatía, porque quizás muchos nunca lo entiendan. Solo pido que respeten la vida de la persona que va arriba de una bicicleta", expresó.

La publicación generó repercusión en redes sociales y reabrió el debate sobre el uso de los espacios públicos, la seguridad de los ciclistas y la necesidad de fortalecer las normas de convivencia entre todos los actores que comparten la vía pública.