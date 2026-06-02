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Investigación

Tras la "desaparición" de computadoras de ANSES, ahora atraparon a un empleado llevándose resmas de papel

"Mientras sigue la investigación por la desaparición de tres notebooks, un empleado fue sorprendido cuando intentaba retirar cajas de resmas de papel de la sede céntrica del organismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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ANSES volvió a quedar bajo la lupa luego de que este martes por la mañana un empleado fuera sorprendido cuando intentaba retirar cajas con resmas de papel del edificio ubicado sobre calle Tucumán, antes de Avenida Libertador, en Capital.

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El episodio generó la inmediata intervención de efectivos policiales y de funcionarios de la UFI de Flagrancia, quienes realizaron las primeras actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer si existió la intención de sustraer bienes pertenecientes al organismo nacional.

Si bien por el momento no trascendieron mayores detalles sobre la mecánica del caso, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el hecho podría encuadrarse dentro del procedimiento de Flagrancia. No obstante, serán las pericias y testimonios recolectados los que permitan definir eventuales responsabilidades.

El caso cobra relevancia porque se produce pocas semanas después de otro episodio que también tuvo como escenario las oficinas de ANSES ubicadas en pleno centro sanjuanino. A principios de mayo, autoridades del organismo denunciaron la desaparición de tres computadoras portátiles que formaban parte del inventario oficial.

La denuncia fue radicada por el referente informático de la dependencia, quien al presentarse en las oficinas de calle Tucumán 18 Norte para realizar tareas de mantenimiento advirtió que faltaban tres notebooks que debían encontrarse resguardadas en el lugar.

Según consta en la presentación realizada ante la Policía, además de los equipos informáticos también desaparecieron unos auriculares y una botella de agua que se encontraba dentro de una de las oficinas.

A partir de esa denuncia, la investigación quedó en manos de personal de Comisaría 2da y de la UFI de Delitos Contra la Propiedad. Los investigadores comenzaron a analizar registros de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba para determinar cómo se produjo la sustracción y quiénes fueron los responsables.

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