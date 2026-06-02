martes 2 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol sanjuanino

Quedó todo definido: confirmaron días, horarios y canchas para las semifinales del Torneo Apertura

La Liga Sanjuanina de Fútbol oficializó la programación de las semifinales del Torneo "Daniel Archilla". Sportivo Desamparados recibirá a 9 de Julio, mientras que Minero y Colón Junior se enfrentarán en cancha de Atenas en busca de un lugar en la gran final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
KFDFFDFDFD

Tras completarse los cuartos de final el último fin de semana, la Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó los días, horarios y escenarios de las semifinales del Torneo Apertura 2026 "Daniel Archilla", instancia en la que cuatro equipos buscarán dar el paso decisivo hacia la final.

Lee además
¿con quien compartira habitacion messi en el mundial 2026?
La previa

¿Con quién compartirá habitación Messi en el Mundial 2026?
nazareno funez, protagonista de un cruce caliente: trompadas, forcejeos y un video viral tras la derrota de san martin
Fútbol de ascenso

Nazareno Funez, protagonista de un cruce caliente: trompadas, forcejeos y un video viral tras la derrota de San Martín

El domingo pasado quedaron definidos los clasificados. Sportivo Desamparados avanzó luego de empatar sin goles ante Peñarol y hacer valer la ventaja deportiva que había conseguido al terminar como líder de la fase regular. Por su parte, 9 de Julio derrotó 2-0 a San Lorenzo de Ullum y selló su pasaje con una sólida actuación ante su público.

En la otra parte del cuadro, Minero se metió entre los cuatro mejores tras remontar un duro encuentro frente a Alianza y quedarse con la victoria por 2-1. Colón Junior, en tanto, mostró toda su contundencia al vencer 3-1 a Unión y convertirse en otro de los aspirantes al título.

Con los cruces definidos, la Liga oficializó la programación para este domingo 7 de junio.

En Primera División, Sportivo Desamparados será local de 9 de Julio desde las 17 horas en el estadio puyutano. La otra semifinal enfrentará a Minero y Colón Junior desde las 16 horas en cancha de Atenas.

Además, la jornada también tendrá actividad en Cuarta División. Desamparados recibirá a Atenas a las 14 horas, mientras que Peñarol será local de Juventud Zondina desde las 16.

La programación completa quedó de la siguiente manera:

Domingo 7 de junio

Cuarta División

  • Sportivo Desamparados vs Atenas – 14:00 horas (Cancha de Desamparados)
  • Peñarol vs Juventud Zondina – 16:00 horas (Cancha de Peñarol)

Primera División

  • Minero vs Colón Junior – 16:00 horas (Cancha de Atenas)
  • Sportivo Desamparados vs 9 de Julio – 17:00 horas (Cancha de Desamparados)

Seguí leyendo

De balonero a jugador de vóley: la emotiva historia de Manu y Fabián Armoa

Atento Scaloni: Argelia confirmó la lista de convocados y aparece el hijo de un campeón el mundo

Roland Garros se terminó para Juan Manuel Cerúndolo: cayó ante Matteo Berrettini en los octavos de final

WhatsApp se 'copa' con el Mundial 2026: la nueva función para no perderse ningún partido

Bombazo en el circuito de la WTA: Serena Williams vuelve al tenis profesional a los 44 años

Se acabó la paciencia: Boca echó a Claudio Úbeda

La Clásica Nikizanga reunió a cientos de sanjuaninos en el paraje Difunta Correa

De Rusia a la gloria de Qatar y ahora Estados Unidos: la nueva aventura mundialista de Miadosqui, el arquitecto silencioso de la Scaloneta

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente
Tragedia

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual
Horror

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual

Así se encuentran los ladrones: en videos, cómo atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco
Impactante

"Así se encuentran los ladrones": en videos, cómo atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido
Barrio Los Andes

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

Te Puede Interesar

En San Juan, viviendas para sortear y créditos para construir del IPV: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial
Crédito internacional

En San Juan, viviendas para sortear y créditos para construir del IPV: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Grobocopatel en Paren: elogios al crecimiento de San Juan, un pedido de más empuje económico y críticas a las formas de Milei video
Entrevista

Grobocopatel en Paren: elogios al crecimiento de San Juan, un pedido de "más empuje" económico y críticas a las formas de Milei

Milagro tras un violento choque en el lateral de la Ruta 40 con una policía como protagonista
En Capital

Milagro tras un violento choque en el lateral de la Ruta 40 con una policía como protagonista

Caso del nene positivo con cocaína en Pocito: condenan con cárcel al padre por las lesiones del menor
Tribunales

Caso del nene positivo con cocaína en Pocito: condenan con cárcel al padre por las lesiones del menor

En San Juan se dan 317 denuncias al mes por violencia intrafamiliar y de género
Datos oficiales

En San Juan se dan 317 denuncias al mes por violencia intrafamiliar y de género