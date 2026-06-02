Quedó todo definido: confirmaron días, horarios y canchas para las semifinales del Torneo Apertura

Tras completarse los cuartos de final el último fin de semana, la Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó los días, horarios y escenarios de las semifinales del Torneo Apertura 2026 "Daniel Archilla", instancia en la que cuatro equipos buscarán dar el paso decisivo hacia la final.

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El domingo pasado quedaron definidos los clasificados. Sportivo Desamparados avanzó luego de empatar sin goles ante Peñarol y hacer valer la ventaja deportiva que había conseguido al terminar como líder de la fase regular. Por su parte, 9 de Julio derrotó 2-0 a San Lorenzo de Ullum y selló su pasaje con una sólida actuación ante su público.

En la otra parte del cuadro, Minero se metió entre los cuatro mejores tras remontar un duro encuentro frente a Alianza y quedarse con la victoria por 2-1. Colón Junior, en tanto, mostró toda su contundencia al vencer 3-1 a Unión y convertirse en otro de los aspirantes al título.

Con los cruces definidos, la Liga oficializó la programación para este domingo 7 de junio.

En Primera División, Sportivo Desamparados será local de 9 de Julio desde las 17 horas en el estadio puyutano. La otra semifinal enfrentará a Minero y Colón Junior desde las 16 horas en cancha de Atenas.

Además, la jornada también tendrá actividad en Cuarta División. Desamparados recibirá a Atenas a las 14 horas, mientras que Peñarol será local de Juventud Zondina desde las 16.

La programación completa quedó de la siguiente manera:

Domingo 7 de junio

Cuarta División

Sportivo Desamparados vs Atenas – 14:00 horas (Cancha de Desamparados)

Peñarol vs Juventud Zondina – 16:00 horas (Cancha de Peñarol)

Primera División