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El futbolista del momento

Tras volverse viral en la Argentina, Tim Payne rompió el silencio para hablar de Boca y River

El defensor de Nueva Zelanda habló y se refirió al inesperado fenómeno que multiplicó sus seguidores en las redes sociales antes del Mundial 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tim Payne pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de Nueva Zelanda a convertirse en uno de los nombres más comentados en Argentina a pocos días del Mundial 2026. Luego de que una campaña viral en redes sociales disparara su popularidad, el defensor habló por primera vez sobre el fenómeno que cambió su vida en cuestión de días.

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En una charla con Luzzu TV, el lateral neozelandés reconoció que todavía le cuesta asimilar todo lo que está ocurriendo a su alrededor.

Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo”, aseguró cuando fue consultado por la enorme cantidad de seguidores argentinos que comenzaron a acompañarlo en sus redes sociales.

La reacción de Tim Payne tras la derrota de Nueva Zelanda y su inesperada referencia a Boca y River

Payne también se refirió al presente de la selección de Nueva Zelanda, que viene de sufrir una dura derrota por 4-0 ante Haití en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo.

No fue nuestra mejor actuación, pero estamos aquí entrenando y preparándonos para el Mundial, que es el torneo más importante del mundo”, explicó el futbolista, que fue titular en ese encuentro y terminó siendo reemplazado en el entretiempo.

Durante la entrevista, los conductores le comentaron que miles de argentinos comenzaron a seguirlo en las últimas semanas y le preguntaron qué conocía del país.

La respuesta sorprendió y despertó sonrisas entre los presentes. “Conozco a Boca. También a River”, respondió Payne.

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