El último pedido del Indio Solari a Messi: el emotivo audio inédito que salió a la luz tras su muerte

Falleció el Indio Solari. El legendario músico -símbolo del rock nacional- murió en su casa de Parque Leloir, a sus 77 años. En medio del impacto en todo el país por su muerte, revelaron un inédito y emotivo audio que el cantante había grabado para Lionel Messi. Mientras, el astro rosarino compartió un mensaje en sus redes sociales.

Despedida La familia del Indio Solari se contactó con Racing para hacer el velatorio público en el estadio del club

El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire acondicionado grabó un emotivo audio para el capitán de la Selección Argentina, aunque nunca llegó a enviárselo.

El programa Y Ya Lo Ve del streaming Love/St reprodujo el mensaje del Indio para La Pulga. "Lionel, compatriota. Habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el Diablo han tenido una destreza inimaginable", fueron sus primeras palabras.

"Te felicito. Me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo, pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida", añadió.

"Te felicito. Me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo, pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida", añadió.

Por último, el Indio Solari le pidió a Messi por la Copa del Mundo. "Postdata: ¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo... Estás para eso", remató la leyenda del rock nacional.

En medio de la conmoción en el país por la muerte del cantante, el astro rosarino también se expresó en redes sociales con un mensaje: "Siempre en nuestros corazones. QEPD". Por su parte, en conferencia de prensa, Lionel Scaloni también se refirió al fallecimiento del ícono de la cultura del país: "Primero, mandarle la condolencias a la familia. Para Argentina es una pérdida importante. Estamos dolidos. De acá, las condolencias".

Carlos Alberto Solari, quien era reconocido hincha de Boca y también admirador de Diego Armando Maradona y Juan Román Riquelme, se había alejado de los escenarios desde 2017. Su último show fue el 11 de marzo de ese año en Olavarría con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, concierto con cerca de 500 mil personas que terminó en tragedia por la muerte de dos espectadores.

En 2016, en Tandil y ante su público, el cantante reveló que padecía mal de Parkinson. Luego de Olavarría, y tras la pandemia, acompañó a su banda con participaciones desde pantallas.

Esta mañana, se montó un amplio operativo en su casa de Parque Leloir, donde fue hallado sin signos vitales cerca de la pileta. Como el episodio fue en su domicilio, la Fiscalía N°2 de Ituzaingó inició una investigación de protocolo, pero no se señalaron otras causas que no sean el Parkinson.

Las canciones de los Redondos, la mítica banda que fundó junto a Skay Beilinson en La Plata allá por 1976, calaron hondo en la cultura futbolera argentina como pocas cosas lo hicieron. Desde mediados de los años ochenta, banderas, remeras y estrofas de cancha fueron apropiándose de su música con una naturalidad que decía todo sobre el lugar que ocupaba en el imaginario popular.