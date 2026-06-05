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Fórmula 1

Video: así fue el accidente de Colapinto contra el muro en Mónaco

El piloto argentino golpeó su Alpine contra el muro durante la segunda sesión de entrenamientos. Tras el incidente, llevó tranquilidad: "Por suerte, no se rompió nada".

Por Redacción Tiempo de San Juan
Franco Colapinto impactó contra un muro durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco, aunque el Alpine no sufrió daños importantes.

Franco Colapinto impactó contra un muro durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco, aunque el Alpine no sufrió daños importantes.

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un momento de tensión este viernes durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco, al impactar con su Alpine contra uno de los muros del histórico circuito callejero.

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El incidente ocurrió cuando intentó frenar para ingresar a una curva, bloqueó las ruedas y terminó golpeando el lateral izquierdo de su monoplaza.

Afortunadamente, el choque no provocó consecuencias mayores y el argentino pudo continuar con la actividad sin inconvenientes.

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El choque de Colapinto en las prácticas de Mónaco

La acción se produjo en uno de los sectores más exigentes del trazado monegasco, donde el margen de error es mínimo debido a la cercanía de los muros.

Tras el impacto, la principal preocupación pasó por el estado del auto. Sin embargo, tanto el piloto como el equipo llevaron tranquilidad rápidamente.

"Por suerte, no se rompió nada", aseguró Colapinto luego de la sesión.

Lejos de mostrarse preocupado, el argentino también apeló al humor al referirse al episodio.

Cuando le preguntaron si le había dado "un besito" al muro, respondió entre risas: "Le di más que un besito, le di un abrazo".

Cómo le fue a Colapinto en las prácticas libres

Más allá del incidente, el balance deportivo dejó resultados similares en ambas sesiones del viernes.

Colapinto finalizó 15° en la primera práctica libre y también 15° en la segunda, ubicándose en ambos casos detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Si bien todavía está lejos de los puestos de punta, el piloto argentino continúa acumulando experiencia en uno de los circuitos más complejos y emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Mónaco

La actividad continuará este sábado con una de las sesiones más importantes del fin de semana.

La clasificación del Gran Premio de Mónaco comenzará a las 11 de la mañana (hora argentina) y suele ser determinante debido a las dificultades para realizar sobrepasos durante la carrera.

Por ese motivo, conseguir una buena posición de partida será clave para las aspiraciones del argentino.

Luego de sumar puntos en las competencias de Miami y Montreal, Colapinto buscará seguir siendo competitivo en un escenario histórico de la máxima categoría del automovilismo mundial.

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